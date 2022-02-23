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中職》樂天26日起紅白對抗 「泓總」、「秀總」出任教頭

2022/02/23 13:38

樂天對抗賽兩隊總教練將由林泓育、陳俊秀擔任。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2022 Rakuten Monkeys自辦熱身賽，預計在2/26及2/27於嘉義縣棒球場舉辦內部春訓對抗賽，該兩天開放觀眾配合實名制入場免費觀賽。兩隊總教練將由林泓育、陳俊秀擔任，郭嚴文和林智平則分別出任首席輔佐林泓育、陳俊秀，指揮官曾豪駒下達狀況題怎麼解？成為春訓熱身賽之外焦點。

「泓總」和「秀總」過招，有趣的是，林泓育生涯真的當過一日限定的總教練。2011年上半季末的補賽，當時對戰兄弟，猿隊發起「一日總教練」活動，當時林泓育就被票選為總教練、林敬民擔任投手教練，林泓育當時成為中職第6位總教練兼球員。

歡迎10號隊友於2/26及2/27一起進場掌握Rakuten Monkeys春訓調整，配合防疫規定，不開放球迷與選手教練團握手、簽名、拍照、收禮等行為，現場需全程配戴口罩（全程禁飲食，必要時可飲水），為Rakuten Monkeys加油。六位樂天女孩練習生雅涵、佳琳、詩媛、伊婷、婉卉及霖霖將在2/26及2/27兩天進行「實戰舞蹈營」，在場邊感受氣氛，球迷朋友別忘了對她們説聲：「加油！」

樂天桃猿隊接下來的自辦熱身賽系列中，會由官方YouTube頻道為大家直播3/2、3/11、3/14在嘉義縣棒球場主場的自辦熱身賽（原3/10比賽取消），比賽時間預計13：00開始，而該三場比賽暫不規劃開放球迷朋友入場，轉播時間則是12:50開始，「導播哥」喬瑟夫與Howard搭配神秘球評為大家帶來桃猿春訓實況。

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