網球》大滿貫21冠蠻牛出擊 納達爾開季11連勝氣勢旺

納達爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕延續澳網贏得史上最多21座大滿貫男單冠軍的氣勢，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在阿卡普爾科舉行的墨西哥公開賽再出發，招牌左手上旋球底線徹底壓制世界排名100的美國對手庫德拉（Denis Kudla），第4種子6：3、6：2旗開得勝，開季11連勝也追平生涯最佳紀錄。

35歲的納達爾寶刀未老，即使去年底驚傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，南半球復出連戰皆捷，墨爾本、澳網横掃群雄，如今又在阿卡普爾科開胡，已追平自己2014年開季11連勝佳績，「這是很好的開始，對我的信心有非常積極幫助。」「蠻牛」澳網二度封王後首戰，臨場狀態維持高檔，沒出現任何被破發點，首盤第4局、次盤第3、5局共3度破發，「我打的果斷堅定，效果也很棒，當然還有些得改進的地方，但整體而言，我打的很好，沒什麼好抱怨的。」

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納達爾16強將遭遇「幸運輸家」、排行130的另位美國球員庫茲洛夫（Stefan Kozlov），他正好是「蠻牛」週一練球搭檔。納達爾過去在這項ATP500等級賽事戰績出色，2005、13年（皆紅土）、2020年（硬地）曾3度奪冠，戰績21勝2負。

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