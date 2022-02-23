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中職》三大好康要搶要快！ 統一獅外野三鬼商品開放預購

2022/02/23 14:28

統一獅外野三鬼商品2月23日至2月28日全面開放預購。（統一獅提供，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕今年度獅隊商品開發針對外野三帥陳傑憲、蘇智傑及林安可推出「統一獅外野三鬼企劃」，GOT YOUR BACK球員品牌由Unilions及Stancave共同合作企劃，委由PLUG-IN 設計團隊操刀，將依據選手特性、喜好創立專屬形象品牌，推出一系列周邊商品，其中包括專屬休閒風衣外套、休閒短褲、水洗連帽T恤、短袖T恤、休閒老帽、皮編手環、立體口罩、人型立牌等商品，2.23~28於萊恩酷LIONCREW及Stancave商城開放球迷線上預購，本次預購商品預計於4 月上旬出貨。

萊恩酷感謝熱情球迷支持，推出早鳥預購三大好康限定：

①全品項商品享9折優惠

②連帽T恤搭短袖T恤合購套組價NT$2,490

③凡於萊恩酷商城購買外野三鬼品牌商品，滿一件即隨機贈送生活照乙張

（滿兩件贈送兩張以此類推，共9款收藏）

——————— 外野三鬼全系列商品資訊 ————————

休閒風衣外套

款式｜卡其（#24）、軍綠（#32）、深黑（#77），共3款

材質｜平織布

尺寸｜S / M / L / XL / 2XL / 3XL

售價｜NT$ 2,280

休閒短褲

款式｜卡其（#24）、軍綠（#32）、深黑（#77），共3款

材質｜平織布

尺寸｜S / M / L / XL / 2XL / 3XL

售價｜NT$ 1,280

水洗連帽T恤

款式｜湖藍（#24）、軍綠（#32）、卡其（#77），共3款

材質｜棉

尺寸｜S / M / L / XL / 2XL / 3XL

售價｜NT$ 1,980

短袖T恤

款式｜軍綠/皓白（#24）、卡其/皓白（#32）、湖藍/皓白（#77），共6款

材質｜棉

尺寸｜S / M / L / XL / 2XL / 3XL

售價｜NT$ 980

休閒老帽

款式｜卡其（#24）、軍綠（#32）、深黑（#77），共3款

材質｜斜紋布

尺寸｜FREE SIZE

售價｜NT$ 980

皮編手環

款式｜皓白（#24）、軍綠（#32）、丈青（#77），共3款

材質｜合成皮、金屬

尺寸｜FREE SIZE

售價｜NT$350

立體口罩

款式｜#24、#32、#77，黑色共3款

材質｜聚酯纖維

尺寸｜成人

售價｜NT$ 200

人型立牌

款式｜#24、#32、#77，共3款

材質｜壓克力

尺寸｜9CM x 4.5CM

售價｜NT$ 350

———————————————————————— 　

▎預購詳情　▎

1. 預購時間：2/23（三）12:00－2/28（一）23:59止。

2. 本系列為預購商品，與其他現貨商品分開訂單。

3. 早鳥優惠商品不再享其他折扣。

4. 預購商品除商品瑕疵外，恕不受理退換貨服務。

5. 出貨時間為4月上旬，若有異動將於官方粉絲頁公告。

6. 球團保有活動解釋與變更之權利

7. 萊恩酷商城及STANCAVE商城皆可預購，提供球迷方便購物體驗!

萊恩酷商城｜https://unilions.shop/Bi3o8

STANCAVE商城｜https://www.stancave.com/pages/unilions

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