日職》吳念庭熱身賽首安出爐！ 單場3度上壘都得分

吳念庭敲出熱身賽首安。（圖片取自youtube）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅台灣好手吳念庭今天在與軟銀的熱身賽以先發二壘手身分出賽，他敲出1安並選到2次保送跑回3分，終場西武以8：0擊敗軟銀奪勝。

吳念庭首打席就在2出局後從軟銀先發投手松本裕樹手上選到保送上壘，接著山川穂高也選到保送將吳念庭擠到得點圈，後續中村剛也適時二壘安打護送吳念庭回本壘得分，西武首局就奪下1分。

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吳念庭第二打席於3上2出局時擊出中間方向飛球出局，第三打席在5上一出局時上場，一壘跑者岸潤一郎在吳念庭打擊時盜上二壘，不過後續吳念庭沒能敲安，反而是選到保送上壘，在山川穗高出局後，牧野翔矢與柘植世那各敲一支安打將壘上的岸潤一郎與吳念庭送回，此局西武攻下2分。

吳念庭第四打席在7上於1出局後敲出左外野飛球出局，8上西武打下3分大局，以6：0領先軟銀。9上吳念庭擔任首棒打者，他在0好2壞時面對曾締造開季連13場無失分紀錄的甲斐野央積極出棒，敲出三壘方向平飛安打上一壘，熱身賽首安出爐。

在吳念庭敲安率先上壘後，下棒長谷川信哉隨即敲安，接著牧野翔矢選到保送擠成滿壘，雖然下棒的柘植世那被三振出局，但戸川大輔適時的右外野安打，一次將吳念庭與長谷川信哉都宋回壘包得分，西武取得8：0領先，後續山田遥楓被三振，山村崇嘉一壘滾地出局，此局西武就攻下2分。9下軟銀3上3下比賽結束，西武8：0奪勝。

守備方面，吳念庭在1下面對軟銀首名打者牧原大成擊出的二壘滾地球，因沒能掌握好彈跳形成失誤讓對手上壘，不過接下來他就與游擊手山村崇嘉完成雙殺，4下吳念庭再與隊友策動一次雙殺，5下吳念庭改守一壘，後續沒有再發生失誤。

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