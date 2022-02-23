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中職》今年加裝「投打計時器」 比賽時間力拚8年紀錄

2022/02/23 16:11

中職預定在球場加設「投手計時器」。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒今年致力於加快比賽節奏，預定在球場本壘後方加設「投手計時器」，目標是現行5隊主場都能完成架設，讓投手能看見倒數，並提供現場觀眾、雙方休息室直接檢視，落實「20秒規則」的執行。

中職原規定投手在壘上無人時，須在打者進入打擊區後12秒內投球；今年改為投手在持有球開始計時20秒內必須投球，打者須計時開始後10秒內進入打擊區。投打違者先給予警告，再犯各給1壞球和1好球。

過去中職實施「12秒規定」多年，曾有投手在場上被警告，但沒有人被判罰過壞球；今年明定投手持球後計時20秒，且打者要在10秒內進打擊區，若又在球場加裝「計時器」給予壓力，縮減比賽時間的效果值得關注。

中職去年9局比賽平均要打3小時21分鐘，雖然已是近7季最快，跟美國和日本有落差。日職去年9局比賽平均是3小時11分鐘，大聯盟則是3小時10分鐘7秒。中職前次9局比賽平均時間低於3小時20分鐘，得追溯至2014年的3小時16分鐘。

中職目標是5隊主場都能架設，包括統一獅台南球場、中信兄弟洲際球場、富邦悍將新莊球場、味全龍天母球場、樂天桃猿桃園球場，不過在公辦熱身賽中，上述球場僅台南球場安排2場比賽。

直至今日，大聯盟都還沒實施投球時間限制，但去年在小聯盟低階1A測試「15秒投球限制」取得一些成果，比賽時間從3小時2分縮短為2小時41分，足足少了21分，且不只是比賽時間有影響，場上出現更多動態的結果，像是得分和全壘打，三振和保送都減少，增加比賽變化。

「15秒規則」在日本職棒從2009年就實施，跟中職現行「20秒規則」計算方式相同，都是無人上壘、投手持有球開始計算，不過在12年來只有4位投手曾被判罰壞球，包括去年千葉羅德的洋投哈曼。

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