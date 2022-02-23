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MLB》大谷翔平也辦不到！他曾一天內蹲捕整場後再飆完封勝

2022/02/23 17:16

黑人聯盟傳奇雷德克里夫。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平去年以二刀流旋風席捲大聯盟、被譽為是百年難得一見的奇才，官網則在日前報導黑人聯盟傳奇雷德克里夫（Ted Radcliffe）過去功蹟，他曾在同一天先蹲捕完一場完封勝，再自己投出完封，這樣的壯舉只能說大谷都難望其項背。

根據大聯盟官網報導，雷德克里夫職業生涯從1919年橫跨至1954年，效力過黑人聯盟、海外聯盟，獨立聯盟等15支球隊，1929年效力底特律星隊時，由於陣中投手傷兵成群，開始成為二刀流選手。

三年後，雷德克里夫改披匹茲堡克勞福德隊戰袍，他在作客洋基球場時，先在雙重戰首場擔任強投佩吉（Satchel Paige）完封勝的捕手、並在第二戰自己站上投手丘也投出完封勝。

「Satchel被打了兩支安打，我們3：0拿下勝利，我投第二場，挨4安、5：0擊敗對手。」雷德克里夫在2002年如此回憶，而當年在現場見證壯舉的傳奇記者魯尼恩（Damon Runyon）則給了他「Double Duty（雙重任務）」這個稱號。

黑人聯盟傳奇雷德克里夫。（取自推特）

官網指出，雷德克里夫大部分數據都已不可考，但根據傳記作家麥克納里（Kyle McNary）估計，雷德克里夫36年生涯大概留下打擊率3成03、4000安、400轟的成績，三度以投手、三次以捕手入選黑人聯盟明星賽，生涯晚期還曾經選手兼教練。

雷德克里夫退休後曾擔任印地安人（現守護者）球探，直到2005年過世之前都相當活躍於球界，時常可以在白襪主場看到他的身影，每年7月7日生日當天都會固定擔任開球嘉賓，包括他的百歲大壽之日。

「我一生中除了棒球，沒有做過其他工作。上帝對我很好，我很幸運拿到不錯的薪水、很幸運能投球、接捕、還能打擊。所以很多球隊想要我。」雷德克里夫2002年受訪時曾這麼說，「要有膽識、要熱愛這項運動，只有熱愛自己所做的事情，才能成功。」

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