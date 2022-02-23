冬奧花滑》「會批評她的都是外行人」 俄羅斯滑雪教練大讚冰雪女王

圖貝瑞茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯15歲少女瓦莉娃（Kamila Valieva）在長曲決賽慘摔丟牌，教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）給予冷血質問的場面，讓她成為眾矢之的，受各大外媒抨擊，不過培養出多名俄國滑雪好手的教練博羅達夫科（Yuri Borodavko）近日出來反擊，怒嗆「會批評圖貝瑞茲的都是外行人」。

當時圖貝瑞茲要求瓦莉娃解釋一下「為何放棄戰鬥」，冰冷態度讓國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）甚至痛批，不知道怎麼可以對自己的選手有這種態度。

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栽培許多俄羅斯冠軍滑雪高手的知名教練博羅達夫科，接受當地媒體《Sport Express》的訪問時，大讚圖貝瑞茲的領導能力，「她有自己培養冠軍的教學方式，獨一無二，世上任何人都無法模仿，很多人都咬牙切齒地羨慕她，我想她是世界上最好的。」

博羅達夫科反擊圖貝瑞茲的指導在世界上受到痛批的事實，「批評的人只是在為自己的無能找藉口。」「我很尊敬她，我認為她是偉大的教練，把來自不同背景的球員都帶到最高水準。」

「他們說圖貝瑞茲的學生都很年輕就退役，但從事花滑這運動本來就不能長久，從高處反覆落地造成的巨大負荷，會導致肌肉和骨骼出問題。只有一無所知的外行才會批評Eteri。」在圖貝瑞茲的指導之下為俄羅斯花滑帶來榮耀，俄國國內或許不會因為輕微的逆風而有所動搖。

至於事主瓦莉娃本人，賽後則是在IG發文「感謝教練」，展現對圖貝瑞茲的忠誠，她也預計繼續出戰3月舉行的世錦賽。

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