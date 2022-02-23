網球》太可怕！世界第3暴怒拿球拍砸主審腳邊 遭判失格（影音）

茲維列夫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP500墨西哥公開賽，世界排名第3的單打衛冕冠軍、德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）今天在雙打落敗後出現失控場面，拿球拍怒砸主審椅，最後慘遭官方判失格，連單打比賽都不能比了。

茲維列夫單打排世界第3、雙打排世界131，他前一天才在單打首輪鏖戰到當地時間凌晨4點55分獲勝，創ATP史上最晚結束比賽紀錄，今天又再與巴西選手梅洛（Marcelo Melo）一同搭檔出戰雙打，以2：6、6：4、6：10落敗。

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賽後茲維列夫靠近主審，拿球拍兩度狂敲主審椅，主審縮腳躲過被打，之後茲維列夫回到椅子上坐，但接著又站起身再度砸主審椅，引起球迷一片譁然。隨後ATP官方宣布，茲維列夫違反運動道德的行為，單打也直接在第二輪被淘汰。

No pretendo discutir con aficionados nuevos al tenis, cada quién tiene en su experiencia su percepción del deporte, pero lo de Alexander Zverev es grotesco e inaceptable, espero que tengan huevos y haya sanción. Si esto lo hace alguien más, lo suspenden.pic.twitter.com/7OkmXUy6wH — （@Riverettii） February 23, 2022

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