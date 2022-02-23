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中職》帶小寶寶一起試吃台灣零食 布里悍驚呼有東西讓他好意外

2022/02/23 19:12

布里悍帶著小孩子一起試吃張育成送的台灣零食。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍王牌洋投布里悍帶著老婆以及4個孩子目前在台中防疫旅館隔離中，今天他在IG貼出收到旅美好手張育成送的台灣美食，包括義美小泡芙、浪味仙、魷魚絲、50嵐珍奶等等。

布里悍的大女兒之前來台一落地就發現確診，不過複檢陰性，所以已出院，目前全家六口一起在防疫旅館隔離，今天布里悍在IG貼出影片，由他抱著最小的寶寶，其他3個小孩則忙著試吃台灣零食，模樣相當可愛。

布里悍還曬出台灣連鎖咖啡路易莎推出的濾掛式咖啡，大呼驚奇，「我看過咖啡界最酷的東西。可能大家都知道這個，但我是第一次看到。」

布里悍沒見過濾掛式咖啡。（取自IG）

效力印地安人隊的張育成，今天則在臉書發文解釋為何會送布里悍零食：「經由美國大嫂團互相交流，得知布里悍帶著老婆小孩一起前往台灣，更巧的是他們全家都在台中進行14天的隔離，我跟老婆決定讓他們的隔離添加一點回憶，我們各自挑了幾樣喜歡吃的零食糖果及一定要喝的珍奶，送到防疫旅館與他們分享。」

「一家六口一起飛來台灣陪著爸爸打拼，實在太厲害了！離鄉背井來到台灣，希望他們有感受到我們的熱情。」張育成說。

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