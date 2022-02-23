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冬奧》國台辦挺黃郁婷遭打臉 網友嗆雙標：就中國能罰？

2022/02/23 18:54

黃郁婷。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對今日國台辦瞎挺黃郁婷的荒謬語論，國內網友怒嗆搞「雙標」，各大網路論壇區的留言反應熱烈，更有人一針見血點出：「就中國能罰，台灣不行？」、「當年男籃趙睿還被冷凍兩年呢」、「請中國選手穿台灣隊服交流，示範兩岸一家親」。

台灣競速滑冰女將黃郁婷備戰北京冬奧前，穿中國隊服自PO上網引發抨擊，加上比賽期間不當言行，行政院已要求教育部體育署調查處分。對此中國國台辦發言人馬曉光在例行記者會力挺黃郁婷，「兩岸運動員交流交往是正常的事、正確的事、理所當然的事。『島內』一些政客和媒體口誅筆伐、無理取鬧，民進黨當局甚至要進行處罰，充分暴露他們見不得兩岸同胞走親走近，為謀取政治私利，處心積慮以各種藉口製造兩岸對立的本性。」他還強調：「速滑選手黃郁婷出場時，現場觀眾為她送上了熱烈的掌聲和助威聲。」　

國台辦說法顛倒是非，隨即遭國內網友狠狠打臉，找出2019年男籃世界盃比賽期間，中國男籃趙睿穿美國隊外套走出飯店的舊聞，當時不但引發憤青撻伐，還慘遭中國籃協禁賽兩年；並有人提出質疑：「換成中國選手穿台灣隊服，應該不只是處罰，甚至會『被消失』了吧」。　

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