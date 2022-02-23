UBA女籃》台師大隊長徐詩涵又正又強 爆砍生涯新高斷世新38連勝

台師大徐詩涵。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣師大隊長徐詩涵今天在第三節飆進4顆三分球，全場拿到生涯新高22分，率台師大以74：61擊敗世新大學，以6強賽5連勝登上110學年度UBA公開女一級4強的頭號種子，更中斷世新的跨季38連勝，打出重返冠軍的氣勢。

師大徐詩涵（前排右）砍進6顆3分球，率隊斬斷世新連勝之旅。（記者林正堃攝）

尋求3連霸的世新，昨天在延長賽才險勝佛光大學，維持近兩年的不敗之身，今天對上實力不俗的台師大，世新開局就取得17：2領先，想不到台師大並未宣告投降，反而是逐漸收復失土。

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身為台師大隊長的徐詩涵，在第三節決定挺身而出單節砍進4顆三分球，並在末節持續掌握球隊的進攻節奏，率隊最多領先15分。過去總是以助攻、組織為主的徐詩涵，本屆預賽對上台灣體大才飆進生涯新高20分，今日直接以13投8中，包括6顆三分球，繳出22分、4籃板及5助攻。

值得一提的是，長相甜美的徐詩涵是本屆UBA公開女一級的看板球星，大會的宣傳影片就以她為主體，她透露，拍攝影片時就知道是站在C位的，只是還是有些害羞，但希望大家更能關注場上表現，也希望進到台北小巨蛋，自己和隊友都能成為主角。

台師大鎖定4強頭號種子，3月19日於台北小巨蛋4強賽將遭遇排名第4的佛光大學；衛冕軍世新4強首役將對決文化大學，兩組對戰的贏家將取得3月20日的冠軍賽門票。

台師大徐詩涵。（記者林正堃攝）

世新終止連勝。（記者林正堃攝）

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