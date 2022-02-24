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冬奧》我們是朋友！擁抱烏克蘭勁敵惹議 俄國好手：奧運無關政治

2022/02/24 06:57

俄羅斯選手布羅夫（左）擁抱烏克蘭選手阿布拉門科引起熱議。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭局勢持續緊張，俄羅斯滑雪好手布羅夫（Ilya Burov）日前在冬奧賽場上擁抱烏克蘭對手一幕也引發熱議，他在受訪時表示兩人是朋友、「奧運與政治無關」。

布羅夫在北京冬季奧運自由式滑雪男子空中技巧項目奪下銅牌，他在賽後高興擁抱銀牌的烏克蘭選手阿布拉門科（Oleksandr Abramenko），此舉還被《紐約時報》形容是「超越了兩國之間日益加劇的緊張局勢」。

布羅夫日前接受《環球時報》訪問時表示，當時會擁抱阿布拉門科示因為兩人是朋友，並提起雙方在上屆平昌奧運的互動，指出當時奪金的阿布拉門科也披著烏克蘭國旗擁抱拿下銅牌的自己。

布羅夫提到，在賽場上是競爭對手的兩人時常聯絡，「從開始滑雪的時候我們就認識了，直到現在仍保持兄弟般的友誼、互相給予對方支持。」

值得一提的是，烏克蘭體育部長古塞特（Vadym Guttsayt）在冬季奧運開始前曾呼籲自家選手在奧運期間要避開ROC代表團，「不要站在一起、也不要拍照。」

布羅夫受訪時則說，外界有聲浪認為兩人不該擁抱，但奧運與政治無關，「首先也是最重要的是，奧運是關於運動，不是政治，能被捕捉到我們相互支持對方的友誼真的很開心。」

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