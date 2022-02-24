晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》中國隊重金禮聘韓籍教練回鍋 韓媒曝光驚人鉅約數字

2022/02/24 06:57

姜京珍（右）。（取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕根據報導，中國隊確定將迎回南韓籍教練姜京珍，讓他繼續帶領中國女雙，薪水則是3年10億韓圜（約台幣2556萬）的鉅約。

姜京珍2019年9月前往中國擔任女雙教練，幫助陳清晨／賈一凡奪下奧運金牌，另外一組女雙李茵暉／杜玥也有顯著進步，先後獲得全英公開賽亞軍、馬來西亞大師賽亞軍。

姜京珍在東京奧運結束後、因為想要多與家人相處回到南韓，這段期間在中國羽協主席張軍極力遊說之下，再度答應到中國執教。根據先前《羽毛球雜誌》指出，張軍表示上次準備東京奧運因為疫情打亂很多計畫，「姜教練和我們都希望再給彼此一個週期的機會，用3年的時間再次幫助中國女雙去衝擊巴黎奧運的金牌。」

除了姜京珍外，此次加入中國教練團的還有另外一位南韓教練崔敏浩，他擔任姜京珍助理教練身分多年、也帶過南韓國家隊男雙，未來將協助中國男雙教練黃展忠與陳其遒。

南韓媒體《體育首爾》昨則獨家披露姜京珍的待遇，報導指出，這次他與中國國家隊簽下的是「3年10億韓圜」的特級合約，待遇足足比在韓國擔任總教練時多了3倍，「對羽球教練來說，這是一份超級合約。」

文中引述南韓羽協相關人士指出，「前總教練姜京珍接到中國羽球協會會長張軍的一再邀請後非常苦惱，但因為中國方面應他的要求願意付他年薪，所以在本月10日前往中國。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。