羽球》中國隊重金禮聘韓籍教練回鍋 韓媒曝光驚人鉅約數字

姜京珍（右）。（取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕根據報導，中國隊確定將迎回南韓籍教練姜京珍，讓他繼續帶領中國女雙，薪水則是3年10億韓圜（約台幣2556萬）的鉅約。

姜京珍2019年9月前往中國擔任女雙教練，幫助陳清晨／賈一凡奪下奧運金牌，另外一組女雙李茵暉／杜玥也有顯著進步，先後獲得全英公開賽亞軍、馬來西亞大師賽亞軍。

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姜京珍在東京奧運結束後、因為想要多與家人相處回到南韓，這段期間在中國羽協主席張軍極力遊說之下，再度答應到中國執教。根據先前《羽毛球雜誌》指出，張軍表示上次準備東京奧運因為疫情打亂很多計畫，「姜教練和我們都希望再給彼此一個週期的機會，用3年的時間再次幫助中國女雙去衝擊巴黎奧運的金牌。」

除了姜京珍外，此次加入中國教練團的還有另外一位南韓教練崔敏浩，他擔任姜京珍助理教練身分多年、也帶過南韓國家隊男雙，未來將協助中國男雙教練黃展忠與陳其遒。

南韓媒體《體育首爾》昨則獨家披露姜京珍的待遇，報導指出，這次他與中國國家隊簽下的是「3年10億韓圜」的特級合約，待遇足足比在韓國擔任總教練時多了3倍，「對羽球教練來說，這是一份超級合約。」

文中引述南韓羽協相關人士指出，「前總教練姜京珍接到中國羽球協會會長張軍的一再邀請後非常苦惱，但因為中國方面應他的要求願意付他年薪，所以在本月10日前往中國。」

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