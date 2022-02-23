NBA》團隊薪資爆炸！美媒曝勇士季末恐送走明星前鋒

A.威金斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前狀元A.威金斯（Andrew Wiggins）在加入勇士的兩年半期間逐漸適應體系並打出身價，但這對薪資爆棚的勇士來說可能會是一件令人頭痛的消息。

A.威金斯在本季除了首度入選明星賽外，在進攻效率上也有所成長，其中投籃命中率48.1%和三分命中率41.4%都是生涯新高，雖然他成功在勇士證明了自己的身手和能耐，但這樣可能導致球團無法負擔他高額的續約費用。

請繼續往下閱讀...

由於勇士的薪資總額太過龐大，對此舊金山紀事報的記者Connor Letourneau的報導特別指出勇士未來可能的操作手段，記者認為勇士的團隊薪資總額1億7600萬美元為NBA史上新高，在A.威金斯打出高水準的成績後，他所要求的合約將造成勇士薪資極大的負擔。在團隊薪資過高的情況下，若球團認為他的角色能由他人替代的話，很有可能會在這個球季末就啟動交易把他換成其他有價值的資產，因為對勇士來說，什麼都不做就白白放走一位明星級球員對他們來說會是極大的損失。

雖然龐大的薪資和豪華稅罰款對一隻球隊而言是每年都須煩惱的重點，但能否奪冠對於目前的勇士來說才是最重要的，若本季A.威金斯能幫助勇士拿下近八年的第四座冠軍的話，管理層肯定會不計代價選擇留下他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法