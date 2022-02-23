冬奧》黃郁婷事件成負面教材 錢薇娟籲國手引以為鑑

〔記者梁偉銘／綜合報導〕競速滑冰女將黃郁婷北京冬奧穿中國隊服練習的風波延燒，國內體壇人士認為，台灣選手未來赴中國地區出賽，這無疑是血淋淋的慘痛教訓，2012年曾擔任體委會（現體育署）副主委的錢薇娟更直言，「黃郁婷事件」對所有運動員來說，已形同負面教材，值得各界引以為鑑，避免重蹈覆轍。

3月8日就滿51歲的錢薇娟，女籃時代叱吒風雲，也是台灣首位挑戰進軍美國WNBA的女球員，2002年起更勇闖中國WCBA，為北京首鋼女籃效力3季，讓她對於敏感複雜的兩岸關係，擁有豐富資歷和獨到見解，「我是比較心疼運動員，許多選手專心訓練，心思比較單純，也不太懂這些。」

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目前擔任T1職籃聯盟會長的錢薇娟坦承，許多事情的處理和分際拿捏，都是門巧妙藝術，更何況是茲事體大的政治問題，將來如果再有機會帶領國家隊，或者麾下球員披上台灣戰袍，「我會拿這來當成『教科書』，教育宣導以免爭議發生。」

至於男排名將「黑狗」陳建禎，2018年雅加達－巨港亞運擔任閉幕掌旗官，旅外待過中國、日本職業隊的昔日台灣隊長，也不吝分享過來人經驗，強調為國出征務必謹言慎行，畢竟身上戰袍肩負著民眾高度期待，「身為公眾人物，在公開場合時還是要深思熟慮，注意自己言行舉止。」

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