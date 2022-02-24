NBA》「宇宙網」即將迎來完全體！ 紐約有望解除疫苗限制

厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約市先前因為疫苗規定使得以個人因素不施打疫苗的籃網隊明星厄文（Kyrie Irving）僅能出戰客場比賽，但近日紐約市長亞當斯（Eric Adams）宣布有望放寬疫苗限制，讓籃網隊主帥奈許（Steve Nash）也看到子弟兵樂觀的狀態。

在昨天亞當斯樂觀地表示，紐約有關疫苗的限制將會逐步放寬，最終有望取消，而美國本土大部分的城市都有機會跟紐約一樣。若屆時所有的疫苗限制都結束，那麼厄文就能夠自由出賽，大概僅有位於加拿大的暴龍主場可能受到限制。

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籃網主帥奈許說：「很明顯，這很棒。如果我們能夠有厄文在場上的話真的很棒。不過我必須說，這不在我們的掌握中，所以我們必須耐心等待市長的決定。」他也相信，無論何時解除限制，厄文都已經做好準備。

目前籃網剩下23場例行賽，現在他們的戰績為31勝28敗，排在東部第8的位置，本季他們才剛結束11連敗，在明星賽前15戰僅3勝。

厄文在本季出賽14場，平均可以拿下24.1分、4.8籃板、5.4助攻的表現，若厄文能夠在下半季順利每場出賽，與B.西蒙斯（Ben Simmons）、杜蘭特（Kevin Durant）組成的新三巨頭磨合順利的話，籃網仍有機會衝擊總冠軍。

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