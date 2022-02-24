MiLB》原預計接班球隊三壘 遊騎兵大物重訓受傷得缺賽半年

榮格是遊騎兵農場系統中最好的打者。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵三壘大物菜鳥榮格（Josh Jung），原本有望在季初就登上大聯盟，不過先前傳出他肩膀受傷的消息，今日他更直接動刀治療左肩關節唇傷勢，將缺席半年左右的時間。

根據美媒報導指出，榮格是在重訓時受傷，導致左肩關節唇部分撕裂，在本周他去徵詢額外的醫療意見後，確定需要動刀，而這個手術需要約半年左右的恢復時間，歸隊後榮格也只能先擔任指定打擊。

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知名數據網站《Fangraphs》昨日剛宣布百大新秀的榜單，榮格被排在第9名的位置，報告指出榮格因為成功改變揮棒讓成績大幅提升，原本習慣僅將球打進場內尋求安打的他開始大量拉打，此舉也使他的長打數大增，新秀賽季44場比賽僅2轟的榮格，在去年於2A43場比賽就敲出10轟，升上3A後的35場比賽也有9轟的表現。上季榮格在小聯盟2A與3A合計繳出.326/.398/.592的打擊三圍，攻擊指數高達0.990，若僅算3A的話，榮格的攻擊指數來到1.088。

原本預計今年就能夠登場接班球隊三壘位置的榮格，在動刀後確定得休息很長的一段時間，這對遊騎兵來說無疑是巨大的衝擊，但有屆於遊騎兵在休賽季大肆補強，簽下希米恩（Marcus Semien）與席格（Corey Seager）組成二游防線，讓金手套等級的凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）能夠暫時代替榮格鎮守三壘，使得榮格的傷勢暫時沒有太大的影響。

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