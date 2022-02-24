晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》原預計接班球隊三壘 遊騎兵大物重訓受傷得缺賽半年

2022/02/24 08:08

榮格是遊騎兵農場系統中最好的打者。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵三壘大物菜鳥榮格（Josh Jung），原本有望在季初就登上大聯盟，不過先前傳出他肩膀受傷的消息，今日他更直接動刀治療左肩關節唇傷勢，將缺席半年左右的時間。

根據美媒報導指出，榮格是在重訓時受傷，導致左肩關節唇部分撕裂，在本周他去徵詢額外的醫療意見後，確定需要動刀，而這個手術需要約半年左右的恢復時間，歸隊後榮格也只能先擔任指定打擊。

知名數據網站《Fangraphs》昨日剛宣布百大新秀的榜單，榮格被排在第9名的位置，報告指出榮格因為成功改變揮棒讓成績大幅提升，原本習慣僅將球打進場內尋求安打的他開始大量拉打，此舉也使他的長打數大增，新秀賽季44場比賽僅2轟的榮格，在去年於2A43場比賽就敲出10轟，升上3A後的35場比賽也有9轟的表現。上季榮格在小聯盟2A與3A合計繳出.326/.398/.592的打擊三圍，攻擊指數高達0.990，若僅算3A的話，榮格的攻擊指數來到1.088。

原本預計今年就能夠登場接班球隊三壘位置的榮格，在動刀後確定得休息很長的一段時間，這對遊騎兵來說無疑是巨大的衝擊，但有屆於遊騎兵在休賽季大肆補強，簽下希米恩（Marcus Semien）與席格（Corey Seager）組成二游防線，讓金手套等級的凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）能夠暫時代替榮格鎮守三壘，使得榮格的傷勢暫時沒有太大的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。