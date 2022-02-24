MLB》不滿天使猝逝投手案？ 史卓曼批大都會總管：慶幸離開

170公分強投史卓曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕170公分強投史卓曼（Marcus Stroman）休賽季以3年7100萬美元轉戰小熊，然而他今日在社群上大肆批評前東家大都會以及新任總管艾普勒（Billy Eppler）引起美媒關注，不過他也很快就把貼文刪掉。

史卓曼在大都會渡過3年時間，今日他在一連串貼文與回覆中表示很高興不再是大都會的球員，並且批評聘請艾普勒擔任總管一事，他先是表示前隊友康佛托（Michael Conforto）能去其他球隊，而不是繼續為大都會效力。

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後來史卓曼又回覆網友關於自己離開大都會的原因，起先雖然他並沒有直接回應，但後來又在其他推文中寫道：「看看大都會找了誰作為總管，這就已足夠告訴你了，他以前缺乏意識的狀況現在正暴露在眾人眼前。我非常感謝我離開了那個球團，上帝保守我！」

後來史卓曼也將大部分的推文刪掉，而根據多家美國媒體的推測，史卓曼批評艾普勒缺乏意識或許是暗指天使左投史卡格（Tyler Skaggs）服用過量藥物驟逝的事件，當時艾普勒即是天使總管。

不過史卓曼批評大都會也不是第一次，當時在確定轉戰小熊之前史卓曼就曾發文表示大都會無心留住他，比較有興趣追求其他投手或更大咖球員，另外有趣的是，史卓曼還是第一時間在社群「自行宣布」加盟小熊的消息。

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