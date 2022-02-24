MLB》與神獸相比好開心 洋基農場大物發豪語想1年內登大聯盟

洋基農場大物新秀多明格茲。（資料照，法新社）

洋基農場大物新秀多明格茲（Jasson Dominguez）自16歲起就獲得極高的評價、呼聲，還得到「火星人」的綽號，今日他受訪時表示希望自己能在20歲上到大聯盟，並且表示對於受到高評價感到開心。

多明格茲早在2019年16歲時就一直是新聞的焦點，洋基當時也以高達510萬美元（約新台幣1.5億）的破紀錄簽約金簽下這位未來之星。多明格茲2月7日才剛過19歲生日，準備迎接新球季的他，今日透過翻譯表示盼自己能努力、盡自己所能，希望在20或21歲時登上大聯盟。

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至於一直以來就受高評價、常被與現役名人堂神獸楚奧特（Mike Trout）、傳奇球星曼托（Mickey Mantle）、傑克森（Bo Jackson）相比，多明格茲則說：「能與這些球員相比，感覺非常好，而他也想和他們一樣打得好、甚至更好，雖然要達到這樣的程度還有很長的路要走，不過聽到這樣的相比確實感到開心。」

多明格茲首年因為疫情關係無緣參加小聯盟賽季，上季低階1A出賽49場，繳.258/.346/.398打擊三圍，有9支二壘安打、5支轟、18打點表現，關於即將到來的新球季他則期許保持身體健康。目前大聯盟新秀排行榜中多明格茲為洋基農場第2號大物新秀，全部的百大新秀中排第17名。

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