HBL》總決賽3/12小巨蛋登場！後天開始索票

HBL將在3月12日於小巨蛋開戰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕110學年度高中籃球甲級聯賽總決賽於3月12日（六）至3月13日（日）在台北小巨蛋開打，今年總決賽索／取票共分四場次，讓更多球迷能進場觀戰。

每場次每人至多索取2張門票， 2月26日（六）9:00索取3月12日場次之票券，2月27日（日）9:00索取3月13日場次之票券。總決賽首日（3/12）一般票券於2/26上午9時至3/11下午22時，於全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站同步開放索／取票，總決賽第二日（3/13）一般票券於2/27上午9時至3/11下午22時開放索／取票。

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本次賽事索／取票採實名制登記，索取票時須備妥持票者本人姓名及身分證字號（每張票券分別需填上入場者之姓名及身分證字號），每位民眾每場次至多可取2張票券，索票後需於規定時程內進行取票，否則視同放棄。入場者必須與票券上資訊一致，身分證字號若登記錯誤者，該票券將無法入場。

總決賽12日賽程

【第一場次門票】

10：00女生組 北一女中VS永仁高中

12：00男生組 光復高中VS泰山高中

【第二場次門票】

16：00女生組 淡水商工VS陽明高中

18：00男生組 南山高中VS能仁家商

總決賽13日賽程

【第三場次門票】

第1、2場（男女季軍戰）

【第四場次門票】

第3、4場（男女冠軍戰）。

【第二場次門票】及【第三場次門票】（季軍戰）結束後將進行全館清場，除特定持證者外均需離場，藉此讓更多球迷進場近距離體驗HBL現場魅力。

民眾進場時請攜帶身分證或事先申請台北通APP以利工作人員查驗，持票者須持本人身分證件，若持票者無法提出票券上相同之身份證明，則不得入場。此外，民眾須主動出示小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明（須施打2劑新冠疫苗，第2劑疫苗需接種滿14日），若為國外接種疫苗者，可提供國外接種證明或接種紀錄，做為現場查核之依據，出示健保卡施打標籤不適用於此次進場規範。

未施打新冠疫苗者及施打1劑者，進場觀賽時請出示3天內抗原快篩（不得使用居家快篩）或PCR檢測陰性證明。同時，因應目前國內孩童無法施打疫苗，12歲（含）以下孩童進場時，須出示健保卡查驗年齡，6-12歲（含）孩童若需進場觀賽請出示3天內抗原快篩（不得使用居家快篩）或PCR檢測陰性證明，5歲（含）以下兒童須由家長陪同進場並由家長填寫孩童健康聲明書。

索票向隅的球迷，亦可透過官方指定頻道東森超視33台、八大線上直播平台（YAHOO奇摩運動、LINE TODAY、中華電信MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達體育台、my Video、麥卡貝網路電視）以及全台7-ELEVEN共1,400台OPEN！CHANNEL數位看板聯播收看直播。

今年HBL總決賽朝向全面開放民眾入場，惟若疫情嚴峻，本會將依中央疫情指揮中心公告訊息，滾動式修正防疫配套措施。

索票或進場最新資訊請上中華民國高級中等學校體育總會網站查詢：

https://www.ctssf.org.tw/

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