NBA》卓吉奇自曝多達6隊追求 奈許成最終加盟籃網關鍵

Reunited and it feels so good pic.twitter.com/71QqTaAKaA — Brooklyn Nets （@BrooklynNets） February 24, 2022

〔體育中心／綜合報導〕35歲老將後衛卓吉奇（Goran Dragic）日前與馬刺達成買斷協議成為自由身，並且引發搶人大戰，後來由籃網拔得頭籌，今日這位好手受訪時自曝當時有6隊爭搶，但最終會選擇籃網則是因為奈許（Steve Nash）。

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卓吉奇今日受訪時自曝被6支球隊追求，他坦言雖然是很艱難的決定，但是多年的好友、導師奈許成為了最後的關鍵決定，就像回到當時NBA的起點，他說：「奈許是我的導師，當我剛來到聯盟時，就和他一起打球，你知道的，事情是很妙的，能和他在一起結束我職業生涯將會很棒。」

卓吉奇NBA打滾14年，雖有豐富季後賽經驗、在2020年與熱火殺進到總冠軍，但並仍未抱回一枚戒指，因此除了奈許是關鍵因素外，他也說：「我選擇籃網是因為他們具有很好的奪冠機會，尤其與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、B.西蒙斯（Ben Simmons）等人並肩作戰，這些傢伙有些已經站上過總冠軍舞台。」

關於10年後再次重聚，奈許表示很高興再次與卓吉奇一起並肩效力，並且評價卓吉奇心臟大顆、不害怕，能在重要時刻、重要比賽挺身而出，而籃網官方也曬出2人重聚的照片，並寫道：「重逢如此美妙」。

卓吉奇與奈許。（圖片取自IG）

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