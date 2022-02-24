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HBL》4強決戰小巨蛋！球迷週末搶票 賽程、索票資訊看這裡

2022/02/24 11:41

HBL高中籃球聯賽將在台北小巨蛋舉辦。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度HBL高中籃球甲級聯賽4強決賽於3月12、13日在台北小巨蛋開戰，高中體總公布4強首日的賽程，想進場的球迷準備在2月26、27日開搶！

本屆決賽索、取票共分4場次，讓更多球迷能進場觀戰。每場次每人至多索取2張門票， 2月26日早上9點索取3月12日場次之票券，並從當日至3月11日晚上10點完成取票；2月27日早上9點索取3月13日場次之票券，並於27日早上9點至3月11日下午22時開放取票。

本次賽事索、取票採實名制登記，索取票時須備妥持票者本人姓名及身分證字號（每張票券分別需填上入場者之姓名及身分證字號），每位民眾每場次至多可取2張票券，索票後需於規定時程內進行取票，否則視同放棄。入場者必須與票券上資訊一致，身分證字號若登記錯誤者，該票券將無法入場。

此外，HBL每年預計提供1000多張的公益票券給台北小巨蛋，屆時民眾能免費索取，需上台北小巨蛋官網洽詢公益票券的領取方式。

由於疫情的關係，球迷進場時請攜帶身分證或事先申請台北通APP以利工作人員查驗，持票者須持本人身分證件，若持票者無法提出票券上相同之身份證明，則不得入場。此外，民眾須主動出示小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明（須施打2劑疫苗，第2劑疫苗需接種滿14日），若為國外接種疫苗者，可提供國外接種證明或接種紀錄，做為現場查核之依據。

未施打疫苗及施打1劑者，進場觀賽時請出示3天內抗原快篩（不得使用居家快篩）或PCR檢測陰性證明。同時，因應目前國內孩童無法施打疫苗，12歲（含）以下孩童進場時，須出示健保卡查驗，6至12歲（含）孩童若需進場觀賽請出示3天內抗原快篩（不得使用居家快篩）或PCR檢測陰性證明，5歲（含）以下兒童須由家長陪同進場並由家長填寫孩童健康聲明書。

HBL總決賽賽程表。（高中體總提供）

HBL總決賽索票時間。（高中體總提供）

HBL總決賽進場需知。（高中體總提供）

HBL總決賽進場需知。（高中體總提供）

HBL總決賽索票方式。（高中體總提供）

HBL總決賽索票方式。（高中體總提供）

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