NBA》敢對決七六人？ D.格林：B.西蒙斯不愛在費城打球

B.西蒙斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季鬧「拒打風波」的B.西蒙斯（Ben Simmons）在交易至籃網後畫下句點，不過七六人老將D.格林（Danny Green）受訪時除直言B.西蒙斯不喜歡在費城打球外，更爆料與他和一起被交易的小柯瑞（Seth Curry）、卓蒙德（Andre Drummond）關係並不好。

七六人將在3月10日主場迎戰籃網，雖然尚未曉得B.西蒙斯何時復出，不過前隊友D.格林不認為B.西蒙斯敢正面對決，他說：「首先，如果他參賽，我會非常驚訝，我不知道他精神、身體等狀況如何，而我們也知道他不喜歡在費城打球，所以如果他真的參賽，我會非常驚訝。」

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但若是成真，D.格林則認為這場球賽可能會像是季後賽的狀況、氛圍，對於B.西蒙斯來說可能會很艱難，取決於他會怎麼反應，不過D.格林也澄清自己沒有惡意，不恨也不討厭B.西蒙斯。

D.格林表示假如B.西蒙斯做出友善的互動，那自己也會同樣回應，但他強調自己非常懷疑B.西蒙斯會釋出善意，自己的回應將視情況而定。

另外D.格林也爆料B.西蒙斯和一起被交易的小柯瑞、卓蒙德關係並不融洽，他說：「雖然我還沒有機會與小柯瑞、卓蒙德聊聊，但我知道在費城時B.西蒙斯和他們的關係並不融洽，我想知道他們現在的關係如何了。」

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