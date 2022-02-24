高中木棒聯賽》穀保林盛恩好投壓制 平鎮跨屆44連勝告終！

穀保家商擊敗平鎮，也中斷對手44連勝。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕穀保家商和平鎮高中兩大青棒強權，木棒聯賽第3階段16強循環賽提前正面交鋒。平鎮高中此前木棒聯賽44連勝，本屆6戰全勝，但今天面對穀保先發投手林盛恩難以施展，林盛恩7局投球任內僅被擊出2支安打、無失分，穀保打線則在2局單局得4分奠定勝基，終場4:1取勝，循環賽首勝到手。

此役因場地連日大雨整理場地，原先8點延到9點開打。穀保家商林盛恩好投，內野守備也幫忙不少，游擊手劉俊緯、二壘手黃劼希都有美技演出，林盛恩自己也在退場前的7局下上演沒收平飛球製造雙殺美技。

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林盛恩。（記者廖耀東攝）

平鎮選秀大熱門曾子祐，2局上守備時，一壘有人狀況下，被不規則彈跳強襲球擊中臉部，一度痛得倒地，該打席記為邱冠維內野安打。簡單治療後，曾子祐仍留在場上守備，投手黃保羅則又被楊峻豪擊出安打，造成無人出局滿壘局面。

黃保羅雖三振宋嘉翔，仍被埋伏9棒的陳睦衡擊出安打。黃保羅再被邱鑫敲安後，平鎮已失2分，此時換上伍祐城。伍祐城三振劉俊緯，但被黃柏叡擊出2分打點安打，穀保攻勢持續，卻發生跑壘失誤，漫長的2局上才終於結束。

黃柏叡。（記者廖耀東攝）

穀保後援投手馮皓8局登板，9局卻遭遇危機，2出局後被代打呂東翰敲安後失1分。穀保緊急換上沈家羲面對黃勇傳，擊成外野飛球出局，化解危機。

循環賽採4取3，穀保家商、平鎮高中和壽山高中及美和高中同組，今天稍晚，壽山和美和將交手。

林盛恩。（記者廖耀東攝）

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