日職》強調沒有人有特權 新庄剛志「我是日本麥可傑克森」笑翻洋將

新庄剛志。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕由於疫情關係，日本火腿4位新洋將暫時無法來台，球團翻譯特別集合教練、選手拍影片，拉近與洋將距離，其中監督「Big Boss」新庄剛志搞笑說：「我是日本的麥可傑克森（Michael Jackson）。」讓洋將笑翻天。

火腿目前除了台灣「大王」王柏融、洋投B.羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）投入春訓外，4位休賽季簽約新洋將，包括投手龐塞（Cody Ponce）、甘特（John Gant）以及野手努涅茲（Renato Núñez）和艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）都因日本防疫政策，暫時無法入境日本加入球隊。

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在春訓開始前，甘特特別給翻譯發了一封電子郵件，表示他們4人會努力訓練，為之後會合做好準備，因此球團翻譯也想了一個企劃，集結教練、選手們拍影片向4位新洋將打招呼。

新庄剛志曾透露，大家齊頭式平等，每個位置都是選手們靠實力競爭，對於洋將也不例外，他在影片中說道：「來日本之後，不是那麼容易就能成為主力的，陣中有很多優秀的選手，我想說的是，現在自主訓練期間，要好好鍛鍊自己，讓自己成為主力。」

但新庄剛志果然嚴肅不起來，結尾馬上搞笑說道：「我是日本的麥可傑克森，謝謝。」讓4位新洋將全部笑翻，整支影片充滿歡笑、溫馨。

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