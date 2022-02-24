棒球》超狂！美大學生連飆火球 最快166公里引熱議（影音）

Meet the next great MLB closer Ben Joyce. His fastball averages 101-103 mph. @Starting9 pic.twitter.com/704HYNbuks — Barstool Sports （@barstoolsports） February 24, 2022

〔體育中心／綜合報導〕美國田納西大學投手裘依斯（Ben Joyce）狂飆火球，今日在與北卡羅來納大學艾塞維亞分校（UNC Asheville）的比賽中球速動輒超過100英哩，其中最快球速竟來到103.5英哩（約166.5公里）在網路上引發討論。

裘依斯於5局上登板投球，投1局賞2次三振，被敲1安，用球數15顆，當中就有超過10球飆破100英哩，最快球速更來到103.5英哩，隨即在網路上引起討論、瘋傳，更有美國媒體直呼裘依斯是下一個大聯盟終結者。

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儘管裘依斯的火球連發，但總教練打趣說：「沒有催到104英哩，好失望，他之前有在練習的時候達到這個數字。」

事實上根據美媒報導，裘依斯曾動過手肘韌帶置換手術（Tommy John），不過有趣的是他表示手術前球速落在95英哩上下，偶爾飆出100英哩，但回歸後飆得更快，他也歸功於投手教練、防護員、前體能教練。

裘依斯2020年是在Walters State Community College打球，出賽5場，3勝1敗，ERA 4.79，20.2局投球投出35次三振。2021年來到因手術關係並未在田納西大學留下紀錄，日前（21日）才迎來首秀，儘管只投2球，但當時球速也飆破100英哩。

另外除了103.5英哩的速球外，裘依斯本場還丟出90英哩的變速球，所製造的速差也同樣引起關注，他表示這是他在手術後添加的武器，並且在本場比賽用它收到效果，飆出一次三振。

This pitch from Ben Joyce was 90 mph...



And, it's 13 mph slower than his fastest pitch today.



Basically sat 102-103 mph. pic.twitter.com/JJbBZ5mBQw — Rob Friedman （@PitchingNinja） February 23, 2022

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