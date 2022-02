棒球》超狂！美大學生連飆火球 最快166公里引熱議（影音）

Meet the next great MLB closer Ben Joyce. His fastball averages 101-103 mph. @Starting9 pic.twitter.com/704HYNbuks

〔體育中心/綜合報導〕美國田納西大學投手裘依斯(Ben Joyce)狂飆火球,今日在與北卡羅來納大學艾塞維亞分校(UNC Asheville)的比賽中球速動輒超過100英哩,其中最快球速竟來到103.5英哩(約166.5公里)在網路上引發討論。

裘依斯於5局上登板投球,投1局賞2次三振,被敲1安,用球數15顆,當中就有超過10球飆破100英哩,最快球速更來到103.5英哩,隨即在網路上引起討論、瘋傳,更有美國媒體直呼裘依斯是下一個大聯盟終結者。

請繼續往下閱讀...

儘管裘依斯的火球連發,但總教練打趣說:「沒有催到104英哩,好失望,他之前有在練習的時候達到這個數字。」

事實上根據美媒報導,裘依斯曾動過手肘韌帶置換手術(Tommy John),不過有趣的是他表示手術前球速落在95英哩上下,偶爾飆出100英哩,但回歸後飆得更快,他也歸功於投手教練、防護員、前體能教練。

裘依斯2020年是在Walters State Community College打球,出賽5場,3勝1敗,ERA 4.79,20.2局投球投出35次三振。2021年來到因手術關係並未在田納西大學留下紀錄,日前(21日)才迎來首秀,儘管只投2球,但當時球速也飆破100英哩。

另外除了103.5英哩的速球外,裘依斯本場還丟出90英哩的變速球,所製造的速差也同樣引起關注,他表示這是他在手術後添加的武器,並且在本場比賽用它收到效果,飆出一次三振。

This pitch from Ben Joyce was 90 mph...



And, it's 13 mph slower than his fastest pitch today.



Basically sat 102-103 mph. pic.twitter.com/JJbBZ5mBQw