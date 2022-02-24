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韓職》征戰國際賽無憂 球員日領7000元、教頭坐商務艙

2022/02/24 14:43

WBC經典賽，若南韓奪冠可獲得10億韓元。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職聯盟明天針對「中職選手之出賽責任義務」，將與球員工會簽訂團體協約，未來職業球員征戰國際賽的責任和義務，包括保險、出場費都有明確規範。

事實上，韓職針對職業選手征戰國際賽，在規章都有白紙黑字明文規定，例如國家隊集訓期間，教練每天可以支領40萬韓元（約9340台幣）津貼，球員每天30萬韓元（約7000台幣），訓練員每天20萬韓元（約4670台幣），總教練每日津貼由韓職總裁（等同中職會長）訂定。

另外，關於團隊獎金部分，以WBC經典賽為例，如果南韓奪冠可獲得10億韓元（約2335.1萬台幣）獎金，亞軍7億韓元（約1634.5萬台幣），晉級四強則有3億韓元，經典賽官方發放的50%選手獎金另計。

規章也明定，在沒有特別事由時，有義務接受國家隊訓練和召集，因健康因素無法參加國際賽時，需以附件方式向韓職官方提交相關總教練、教練、選手，於韓職指定的醫院診斷書（相關診斷費用由韓職負擔），經總裁做認定。

還有，南韓國家隊集訓、比賽，提供總教練商務艙、選手經濟艙機票，國內移動每人支付10萬韓元（2330元），到了國外移動實支實付，住宿不分級別，一人一間房，提供團體餐食，若遇訓練休息日，每餐支付3萬韓元當作餐費。

選手保險部分，韓職針國家表隊集訓、比賽期間，可能發生的選手受傷、事故及疾病，若為韓職球隊所屬選手，依據本國人相關保險法，若為國外職業聯賽選手，則依據相應聯盟的投保標準，在韓職的預算範圍內給予提供投保。

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