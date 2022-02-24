UBA》公開男一級8強25日開戰 4組對戰皆為全本土對抗外籍生球隊

UBA大專籃球聯賽8強明天開打。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度UBA公開男一級8強賽明天在台大體育館點燃戰火，首日4組對戰正好都是有外籍生的球隊對決無外籍生助拳的隊伍，屆時就能看出台灣大專本土球員能否擋住敵對的外籍生。

本屆8強為政治大學、台灣藝大、健行科大、萬能科大、義守大學、世新大學、國立體大、台灣師大，其中政大、台藝大、萬能及世新都有外籍生。

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尋求2連霸的政大在預賽取得13勝1敗，榮膺8強賽頭號種子，明日下午2點遭遇台灣師大。政大兩位外籍生丁恩迪、歐力士，其中丁恩迪預賽平均繳出19.7分、15.3籃板，只是他前次出賽為去年11月29日，再來就因傷高掛免戰牌，8強將復出大戰，替衛冕軍捍衛禁區，至於台師大沒有任何外籍生，且第一大將林信寬確定不打，他隨台灣隊至日本參加世界盃資格賽。

台藝大預賽拉出11勝3敗，順利重返8強的最大功臣就是外籍生阿拉薩，平均每場貢獻19.1分、15.2籃板及2.1阻攻，明天將對上沒有外籍球員的國體大，阿拉薩預賽對國體大就繳出26分、15籃板的好表現率隊贏球。

上屆在公開二級奮戰的萬能科大，本屆成為公開一級最大驚奇，預賽取得10勝4敗，陣中主要核心為兩大外籍生蓋比、張傑瑋，加上本土的李家俊、高偉綸，萬能明日隊史8強首戰對手則是沒有外籍生的義守大學，雙方預賽交手由萬能獲勝。

105、107、108學年度冠軍健行科大，本屆因外籍生臨時不來台灣，主帥劉孟竹就決定以「全本土」挑戰，且預賽最後一階段又開除長人劉彥廷，球隊的高度矮將成為弱點，但好消息是傷兵都回歸，首戰遭遇有伊波卡、丹尼爾、沙巴斯丁坐鎮的世新。

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