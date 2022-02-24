MLB》如果封館導致賽季縮水 大谷翔平有重大損失

大谷翔平。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕大聯盟封館持續進行中，勞資雙方本週每天都開會進行協商，但都沒有取得重大進展，資方更威脅球員工會，若無法在2月28日達成協議，那賽季就會延期，球員薪水將因此減少。據《美聯社》報導指出，若是賽季縮短15天的話，對於天使二刀流球星大谷翔平影響很大，投入自由市場將會推遲一年。

大谷翔平上季在投打兩端都繳出超水準表現，打擊方面有46轟、100打點、26盜壘和美聯最多的8支三壘安打，在投手丘上表現也不遜色，先發23場，獲得9勝2敗，防禦率為3.18，另外飆出156次三振，以二刀流之姿拿下美聯年度MVP。

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大谷去年季前與天使達成2年850萬美元合約，避免了薪資仲裁，上季薪水為300萬美元，今年薪水則是550萬美元，而他將在2023年季末成為自由球員，雖然有意與天使續約，但若是投入自由市場，勢必將會掀起搶人大戰。

《美聯社》報導指出，大聯盟目前仍持續封館，如果賽季延後不僅會影響球員的薪水，如果縮短15天，大聯盟年資也會因此減少，有許多選手將會推遲一年才能成為自由球員，大谷翔平就是其中之一，另外還有大都會明星重砲阿隆索（Pete Alonso）、教士明星二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）以及紅人新科新人王印帝亞（Jonathan India）都會晚一年獲得自由球員資格。

大聯盟日前宣布，今年春訓熱身賽延後1週，最快要到3月5日才可能展開，官方希望4月1日的開幕戰能如期舉辦，勢必要在2月底就談妥新版勞資協議，若是雙方仍未能達成協議，今年球季將會延後開打。

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