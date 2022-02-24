滑雪》連署要求史丹佛撤銷谷愛凌入學 發起人嗆：讓她回中國讀

谷愛凌預計將在今年秋天進入美國史丹佛大學就讀。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕疑擁有雙重國籍的谷愛凌，本屆在北京冬奧代表中國出賽，勇奪2金1銀，確立中國最佳體育明星的地位，身價水漲船高，代言也接到手軟，不過她引發的「國籍問題」風波，仍持續引發熱議，有人批評她助長人權侵害，也有人認為她被當成中共對內外宣傳的工具，近日有美國網友在Change.org連署網站聲請，希望史丹佛大學取消谷愛凌的入學申請。

本屆冬奧美國收下8金10銀7銅，總獎牌數雖然多達25面，遙遙領先拿下15面的中國，然而在金牌數上卻少了中國1金，美媒點名關鍵就在谷愛凌身上，從小在美國訓練長大的滑雪女將谷愛凌，冬奧轉籍後，冬奧處女秀貢獻2金1銀，成為中國締造單屆冬奧最佳戰績的重要關鍵。

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谷愛凌除了運動神經一流，更是頭腦聰明的資優生，為了備戰北京冬奧，谷愛凌抽出更多時間備戰，主動向學校申請把高中4年的課程壓縮在3年內完成並畢業，面對繁忙的訓練與比賽，仍能保持全A的好成績，而她在2020年美國大學入學考試（SAT），取得1580分的高分，錄取史丹佛大學，預計在2022年秋天入學。

然而谷愛凌「雙重國籍」的敏感話題，仍持續引發外界關注，許多人重砲抨擊谷愛凌為討好中國，刻意忽視中國侵犯人權的行為，一位名為「CICI W.」的美國網友在2月20日冬奧閉幕當天以「督促史丹佛大學撤銷谷愛凌2022 年秋季入學」，在聯署網站上發起請願活動，截至今天有超過2700人參與聯署。

這名美國網友提出三點史丹佛該撤銷谷愛凌的原因，第一點就點名谷愛凌完全無視也沒有譴責中共對網球選手彭帥侵犯人權的行為，發起網友認為，雖然每個人都有自己的言論自由，然而谷愛凌跨足體育界和時尚界，他們非常擔心若她成為中共宣傳工具，將會為年輕人數力非常糟糕的榜樣，直言谷愛凌的所作所為，有違史丹佛倡導自由平等的學風。

第二點他指出谷愛凌對自己的國籍缺乏誠信，奧林匹克的精神是公平競爭、透明，並在國際奧委會 （IOC） 相關規範下追求卓越，但中國和谷愛凌這樣的行為是在摧毀這種精神，中國政府法律是禁止雙重國籍，考慮她早在2019年就宣布將代表中國出賽，因此史丹佛應該查明谷愛凌2020年的入學申請是否是以國際學生的身份來申請，她必須要擁有中國護照才能以此管道入學。

第三點就是谷愛凌公然對中國網路限制說謊，在谷愛凌在大跳台項目奪金前曾在自己的Instagram貼文，有一位網友留言質疑為何她能使用IG但數百萬在中國的人民卻不能，懷疑她享受「特殊待遇」，當時谷愛凌表示「任何人都可以下載VPN」，然而大多數主要的西方新聞網站和社群媒體，如推特、臉書和IG在中國都被完全看不到，目前中國至少有上百人僅因為「翻牆」就被警方騷擾、警告、處罰，甚至被法院判刑。

而這位發起網友表示，希望美國頂尖大學承認並捍衛誠信、自由、公平和透明作為核心價值觀，因此才會希望史丹佛大學能重新審查谷愛凌的錄取資格並將之撤銷，最後還狠酸「考慮到谷小姐與中共的優良關係，她如果能留在中國一流大學接受良好的教育，一定能擁有許多其他人沒有的特權。」

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