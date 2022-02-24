柔道》清晨被槍聲嚇醒 烏克蘭女神心碎痛喊：只是想活下去...

碧蘿蒂德盼俄國聯軍停止入侵烏克蘭。（資料照，圖片取自碧蘿蒂德IG）

〔體育中心／綜合報導〕21歲的烏克蘭柔道好手碧蘿蒂德（Daria Bilodid）在東京奧運奪得女子48公斤級銅牌，外貌出眾、身材高挑如模特兒，讓她在東奧爆紅，然而今天這位柔道女神卻憂心忡忡地在IG發文透露當地情況，表示基輔從清晨就傳出槍聲，很擔心家人和國家的安危，盼俄羅斯聯軍停止入侵，疾呼「我們只是想要活下去！」

俄羅斯當地時間今（24日）總統已下令對烏克蘭東部斯巴頓地區展開軍事行動，首都基輔、第二大城卡爾可夫相繼傳出爆炸，震驚全世界，烏國總統府隨後公布基輔遭襲擊的爆炸震撼畫面，民眾也紛紛拍到有俄羅斯的軍機，已經飛進烏克蘭上空。報導更指出，從即時影像更發現，俄羅斯已派出大批軍用車，越過白俄羅斯進入烏克蘭。

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去年拿下東京奧運女子柔道48公斤銅牌的烏克蘭比洛狄德，稍早在IG發文透露基輔現狀，並欣穗的寫道「早上6點我被基輔傳來槍聲嚇醒，不知道該怎麼形容，但我現在真的很害怕，只能為我的家人和國家祈禱，俄羅斯已經開始轟炸，戰爭開始了。到現在我仍不相信這竟然發生了。為什麼？為何要摧毀別人的生活？俄羅斯與白俄羅斯，停手吧！我們只想和平，我們只是想活下去。」

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21歲的碧蘿蒂德，擁有名模等級的臉蛋及身材，高人氣更被國際柔道聯盟封為「絕美柔道家」，她不但是奧運銅牌得主，也是兩屆世錦賽的冠軍，先前更以19歲之資成為史上最年輕的柔道世錦賽冠軍，她與其他烏克蘭出身的運動員也發起了「＃nowarinukraine（烏克蘭停戰）」聲援運動，希望能引發國際關切。

碧蘿蒂德史上最年輕的柔道世錦賽冠軍得主。（資料照，圖片取自碧蘿蒂德IG）

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