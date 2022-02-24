港都盃》楊俊瀚今年首戰自評「狀況還行」跑1600公尺接力有原因

楊俊瀚。（田協提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今在港都盃全國田徑錦標賽公開男子組100公尺預賽登場，他飆出10秒43、排名第1穩穩前進準決賽，他表示，這一趟狀況還行，畢竟這是去年全運會後第一場比賽，主要是以賽代訓，去檢視之前修正的問題。

楊俊瀚去年歷經東京奧運洗禮，年底穩穩在全運會百米完成4連霸，並放眼今年杭州亞運。楊俊瀚透露，近期針對技術層面問題進行修正，希望在這次港都盃進行驗收，但在秒數部分並未刻意設定，他說：「發揮得一半一半而已，因為身體還是會有一些習慣，在比賽當下，修正的部分不一定能做出來。」

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楊俊瀚這次不只參與100公尺、200公尺項目，另外挑戰1600公尺接力，盼能藉此鍛鍊速度、肌耐力，但他透露，前次跑1600公尺接力已經是2018年，「希望在另外兩個單項安全完賽情況下，還能有其他高強度賽事的刺激，但沒有刻意設定目標。」

近期疫情狀況好轉，楊俊瀚認為，在備戰上不會像前兩年一樣起伏不定，加上也有出國參賽經驗，對於防疫也有一定概念，「目前設定國內2、3場比賽，若5月份日本有邀請賽也會出國參賽。」

原本傳出楊俊瀚仍有機會挑戰今年的成都世大運，但他今天表示，目前沒學籍，基本上不會參賽，目標仍放在亞運。

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