NBA》普廷下令俄軍入侵烏克蘭 最挺台球星：世界的未來正在被決定

坎特。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕目前是自由身的NBA球員「人權鬥士」坎特（Enes Kanter Freedom），十分關注國際議題，日前曾聲援台灣槓上中國，而俄羅斯今入侵烏克蘭，他也在推特上呼籲世界各國必須採取行動。
俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（24）日下令對烏克蘭多地發動軍事行動，傳出烏國境內多處遭到飛彈空襲，造成多人死傷，當地也掀起逃難潮。對此，坎特在推特PO文表示，普廷威脅的不只是一個國家或數以百萬計的烏克蘭男人、女人和小孩，他們將在戰爭受苦受難，同時也向「自由」威赫，如果他在烏克蘭取得勝利的話，他會讓無數的獨裁者和專制主義者效仿他。坎特呼籲世界各國必須採取行動，歐洲和世界的未來正在被決定。
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坎特近年頻頻在推特為受迫害國家發聲，先前不斷透過影片、發文等各種形式，批評中國政府，嗆聲習近平是「野蠻獨裁者」，更多次為台灣、香港、西藏、新疆維吾爾族發聲，不惜與中國政府槓上，多次表態會與台灣站在一起，也曾盛讚台灣總統蔡英文是一位大英雄，展現堅毅不拔的韌性，領導台灣對抗中共專制。
Vladimir Putin isn’t just threatening an individual country or the millions of men,women, children who would suffer from his war.— Enes FREEDOM （@EnesFreedom） February 24, 2022
He’s threatening the very concept of freedom.
If he succeeds in #Ukraine, he will empower countless dictators and authoritarian wannabes to copy him. pic.twitter.com/xQY1AfJmho