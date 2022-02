NBA》普廷下令俄軍入侵烏克蘭 最挺台球星：世界的未來正在被決定

坎特。(資料照,法新社)





〔體育中心/綜合報導〕目前是自由身的NBA球員「人權鬥士」坎特(Enes Kanter Freedom),十分關注國際議題,日前曾聲援台灣槓上中國,而俄羅斯今入侵烏克蘭,他也在推特上呼籲世界各國必須採取行動。

俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)今(24)日下令對烏克蘭多地發動軍事行動,傳出烏國境內多處遭到飛彈空襲,造成多人死傷,當地也掀起逃難潮。對此,坎特在推特PO文表示,普廷威脅的不只是一個國家或數以百萬計的烏克蘭男人、女人和小孩,他們將在戰爭受苦受難,同時也向「自由」威赫,如果他在烏克蘭取得勝利的話,他會讓無數的獨裁者和專制主義者效仿他。坎特呼籲世界各國必須採取行動,歐洲和世界的未來正在被決定。

坎特近年頻頻在推特為受迫害國家發聲,先前不斷透過影片、發文等各種形式,批評中國政府,嗆聲習近平是「野蠻獨裁者」,更多次為台灣、香港、西藏、新疆維吾爾族發聲,不惜與中國政府槓上,多次表態會與台灣站在一起,也曾盛讚台灣總統蔡英文是一位大英雄,展現堅毅不拔的韌性,領導台灣對抗中共專制。

