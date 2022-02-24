PLG》夢想家跨界合作 斥資百萬打造專屬電競室

台新夢想家打造百萬專屬電競室。（夢想家提供）

〔體育中心／綜合報導〕P. LEAGUE+聯盟台新夢想家隊今天與電競曜越科技攜手合作，斥資百萬在球員宿舍打造專屬電競室，更邀請球員簡浩、李德威以及林俊吉於現場開箱。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，在賽季期間，球員除了訓練、比賽之外，也需要擁有良好的休閒娛樂幫助身心恢復，達到全面的放鬆。「球員平常訓練非常辛苦，所以我們希望可以直接在宿舍建置一個最舒適且內外兼具的電競遊樂室，不只是使用最頂級的配備，更以科技感十足又具有夢想家視覺特色設計，讓球員得到最好的放鬆與娛樂感受。」

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台新夢想家打造百萬專屬電競室。（夢想家提供）

電競室內的每一台水冷電競電腦全套配備皆是由曜越科技團隊打造，更網羅國內各家知名電腦品牌，提供最優秀的電腦零組件，也考慮到球員們高大精壯的身材，特別準備了與保時捷設計工作室共同設計的真皮電競椅，不僅久坐使用電腦不會影響背部舒適度。

本季除了球場上戰力大升級之外，球團更特別照顧球員們的日常休閒生活，韓駿鎧說：「在經過長時間與合作夥伴曜越科技的討論之下，我們深入的了解球員的遊戲習慣，使用了位於宿舍二樓的空間進行全面的規劃，很感謝曜越科技的大力支持，與我們完成了專屬夢想家的電競空間。期待這間專屬夢想家的電競空間，可以讓球員在緊鑼密鼓的比賽中全力拚戰之餘，更能夠在休息時刻盡情玩樂、好好放鬆，於賽場上繳出更亮眼的表現。」

台新夢想家打造百萬專屬電競室。（夢想家提供）

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