NBA》「一眉哥」可能離開湖人？ 高層爆：與德羅森互換東家

A.戴維斯2019年時就曾透露希望能回家鄉芝加哥打球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊本季網羅魏斯布魯克（Russell Westbrook）合組三巨頭，但表現卻未如預期，在交易大限截止前又毫無動作，內部已對現有陣容失去耐心，不僅詹姆斯（LeBron James）傳出可能走人，現在明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）也陷入交易傳言。

早在2019年，A.戴維斯就曾在受訪時就曾透露，自己希望有一天能回到家鄉芝加哥打球，沒想到近日這個話題再度浮出水面，美媒《heavy》記者史東（Ryan Stone）撰文爆料，有一位不願具名的NBA高層透露，芝加哥公牛有可能會成為A.戴維斯的下一站。

請繼續往下閱讀...

「我已經能預見AD會說什麼了，『好吧，如果你要交易我，那乾脆就送我回家吧』，我知道AD一直都很希望能替公牛隊效力，這早就不是什麼祕密了，他很希望能為他的家鄉做點事，」這位高層說道，「而如果你是公牛，我看不出來有什麼原因不向湖人提報價，至少會去探聽一下吧。」

不過接著他話鋒一轉，「如果想換來AD，公牛勢必就得送出德羅森（DeMar DeRozan），不過可能還得加上C.懷特（Coby White）或P.威廉斯（Patrick Williams）其中一位當籌碼，如果是用C.懷特大概還得再添一個選秀權，但我覺得這筆交易事有機會達成的，湖人就能把他名正言順的送回家，然而再把AD的傷病留給公牛來處理，詹姆斯跟德羅森會很搭的。」

然而公牛願不願拿本季打出MVP級表現的德羅森，去交換逐漸變成玻璃痛痛人的A.戴維斯呢？史東則認為，關鍵仍會在德羅森身上，雖然本季他在芝加哥看起來相當開心，不過如果有能回到家鄉洛杉磯打球的機會，相信他仍然會非常有興趣，原本德羅森在本季開季前就有機會加盟湖人，不過湖人在最後關頭選擇與巫師達成協議換來魏少，才讓這筆交易破局。

德羅森季前差點加盟湖人。（資料照，USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法