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T1》聯盟前三名對決 台啤主控歸隊盼止敗

2022/02/24 20:53

蔣淯安（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕T1聯盟自明起一連4天進行6場比賽，其中上週經歷二連敗的台啤，本週主場移師回到熟悉的台北市立大學天母校區體育館重新開戰，首戰又將交手新北中信特攻，上週特攻趁英熊一哥蔣淯安請假缺陣之際搶下勝利，但此戰蔣淯安可望歸隊出賽，重整旗鼓再出發。

本週變成特攻主控缺陣，年輕主力雙衛魏嘉豪、林秉聖出征世界盃男籃亞洲區資格賽，團隊戰力難免受到影響，面對英熊的強力復仇挑戰，總教練李逸驊點名呂濟而、東方譯慷必須挺身而出填補空缺。

兩隊飆分洋將也是決勝關鍵，上週對戰，特攻厄力雖然一舉打破聯盟單節及半場最高得分紀錄，但也因情緒掌控欠佳，連續第2場遭驅逐出場，儼然特攻雙面刃；而英熊蓋樂威在蔣淯安回歸後能否再找回先前2戰平均39分的身手，也攸關英熊是否可以扳回一城。

台啤本周六還將與龍頭海神交鋒，兩隊本季三度交鋒，海神拿下2勝，但都僅1分，兩隊實力接近，預計將是一場肉搏戰。

此戰英熊回到主場再戰海神，但如何壓制海神立陶宛「白色巨塔」庫薩斯的內線強攻，始終是英熊決勝的一大課題，庫薩斯本季三次對戰英熊，平均可拿26.3分、12籃板。

先前經歷主場二連敗後，海神變陣出擊，將余純安調為替補，換上于煥亞先發，成功止敗奪二連勝，澳洲教頭喬伊斯是否仍會維持連勝先發陣容，抑或再度變陣，也值得關注。

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