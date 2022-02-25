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NBA下半季開打、UBA男子8強開戰 今日賽事預告與轉播

2022/02/25 06:50

UBA衛冕軍政治大學。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今早NBA兩場轉播，首先由籃網對決塞爾提克，塞爾提克自1月底的9連勝紀錄在上周以1分之差敗給活塞後中斷，籃網則在交易大限前換來B.西蒙斯（Ben Simmons），與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成「新三巨頭」，下半季的表現備受期待。

另一場，拓荒者主場迎戰勇士，勇士上半季以42勝17敗高居西部第2，拓荒者近期則有4連勝紀錄，哪隊能夠搶下下半季首勝？敬請鎖定轉播！

UBA男子八強熱烈開打，今日對戰組合將由有外籍球員的政治大學、台灣藝大、萬能科大、世新大學分別對戰全本土球員的台灣師大、國立體大、義守大學、健行科大，哪4隊能在首日開胡？敬請鎖定轉播！

高中木棒聯賽今早將進行由青棒強權平鎮高中對戰壽山高中的「桃園內戰」，接著台東體中將對決南英商工，記得鎖定轉播囉！

NBA

08：30 塞爾提克@籃網 ELEVENSPORTS1
11：00 勇士@拓荒者 緯來體育、愛爾達體育1台

UBA男子八強複賽

14：00 政治大學 vs. 台灣師大
15：45 台灣藝大 vs. 國立體大
17：30 萬能科大 vs. 義守大學
19：15 健行科大 vs. 世新大學
轉播：緯來體育台、Line Today

高中木棒聯賽

08：00 平鎮高中@壽山高中
11：00 南英商工@台東體中
轉播：MOMOTV

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