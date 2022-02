NBA下半季開打、UBA男子8強開戰 今日賽事預告與轉播

UBA衛冕軍政治大學。(資料照,記者陳志曲攝)

早安!自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

今早NBA兩場轉播,首先由籃網對決塞爾提克,塞爾提克自1月底的9連勝紀錄在上周以1分之差敗給活塞後中斷,籃網則在交易大限前換來B.西蒙斯(Ben Simmons),與杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)組成「新三巨頭」,下半季的表現備受期待。

另一場,拓荒者主場迎戰勇士,勇士上半季以42勝17敗高居西部第2,拓荒者近期則有4連勝紀錄,哪隊能夠搶下下半季首勝?敬請鎖定轉播!

UBA男子八強熱烈開打,今日對戰組合將由有外籍球員的政治大學、台灣藝大、萬能科大、世新大學分別對戰全本土球員的台灣師大、國立體大、義守大學、健行科大,哪4隊能在首日開胡?敬請鎖定轉播!

高中木棒聯賽今早將進行由青棒強權平鎮高中對戰壽山高中的「桃園內戰」,接著台東體中將對決南英商工,記得鎖定轉播囉!

NBA

08:30 塞爾提克@籃網 ELEVENSPORTS1

11:00 勇士@拓荒者 緯來體育、愛爾達體育1台

UBA男子八強複賽

14:00 政治大學 vs. 台灣師大

15:45 台灣藝大 vs. 國立體大

17:30 萬能科大 vs. 義守大學

19:15 健行科大 vs. 世新大學

轉播:緯來體育台、Line Today

高中木棒聯賽

08:00 平鎮高中@壽山高中

11:00 南英商工@台東體中

轉播:MOMOTV

