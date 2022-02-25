MLB》預言大谷翔平繼續稱霸美聯 美作家：至少再拿2座MVP

美國資深作家大膽預測接下來大谷翔平至少還能再拿下2座MVP。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「二刀流」日籍球星大谷翔平去年繳出9勝46轟的超猛表現，以全票獲選美聯年度MVP，外界關注今年能否複製同樣的史詩級成績，而美媒《The Athletic》資深專欄作家波登（Jim Bowden）在分析MLB未來10年可能發生的大事時，就大膽預測大谷翔平在未來10年內還有可能再度獲得2座年度MVP。

大谷翔平上季以二刀流之姿再度震撼大聯盟，投打兩端都繳出超水準表現，打擊方面有46轟、100打點、26盜壘和美聯最多的8支三壘安打，在投手丘上表現也不遜色，先發23場，獲得9勝2敗，防禦率為3.18，另外飆出156次三振。

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擁有辛辛那提紅人、華盛頓國民16年總管經歷的《The Athletic》資深專欄作家波登，近日在預測2020年起的10年中大聯盟可能會發生的事件時，大膽預測在接下來的8年裡，大谷至少還能拿下2座年度MVP。

「大谷去年已經贏得了他的第一座年度MVP，我認為我們能看到他在這10年中至少再獲得兩座。」波登大膽預測道，他認為未來一定會有球員挑戰大谷的二刀流壯舉，但他直言應該很難有人能像大谷一樣，讓人留下那麼深刻的印象。

波登接著補充，「大谷是唯一一個能成為能站穩輪值的先發投手，同時又能扮演進攻核心的中心打者，這將讓他擁有比所有美聯球員更大的優勢，27歲的大谷已經迅速成為MLB的代言人之一，而且別忘了他才正要進入巔峰的全盛期。」

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