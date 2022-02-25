MLB》洋基該如何重返榮耀？ 美媒點名新球季這4人得站出來

洋基新球基該如何擺脫困境，美媒點名拉梅修、桑契斯、蓋洛以及托瑞斯必須要挺身而出。（資料照，法新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季紐約洋基隊組成「王者之師」，從季前就被看好能夠奪下美聯東區龍頭，不料球季開打後表現卻不如預期，狀況起伏不定，最終止步於美聯外卡殊死戰，輸給世仇紅襪隊，洋基自從2009年在世界大賽奪冠後，已12年沒有闖進世界大賽，新球季能否扭轉局勢，美媒《Clutch Points》點名這4位球員必須得挺身而出。

《Clutch Points》首位點名的就是明星二壘手拉梅修（DJ LeMahieu），拉梅修在2019、2020球季都是美聯MVP候選人，然而在與球隊簽下6年9000萬合約（約新台幣25億）續約後遭遇傷勢困擾，表現也呈現雪崩式下滑，打擊率從3成64下滑到2成68，標準化攻擊指數（OPS+）從178降到聯盟平均以下的97，若洋基想要更具競爭力，拉梅修新球季絕對得補上上一季缺乏的火力空缺。

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第二位就是28歲主戰捕手桑契斯（Gary Sanchez），桑契斯曾在2017年單季敲出34轟並入選明星賽，然而他糟糕的防守能力卻總是讓他成為眾矢之的，不管在進攻還是防守都成為球隊的負擔。上季桑契斯表現雖然稍微回春，繳出23轟、54打點的成績，但打擊率三圍.204/.307/.423還是不盡理想，而本季恐怕也是他在布朗克斯留下深刻印象的最後機會了。

第三位則是去年在季中從遊騎兵交易來的左打重砲蓋洛（Joey Gallo），蓋洛在來到洋基後明顯水土不服，在交易來的前35場比賽中被多達三振61次，寫下洋基隊史新高紀錄，雖然上季他最後出賽58場敲出13轟，然而他的上壘率（OBP）卻從來到洋基前的0.379下降到 0.303，2022年洋基隊一定會希望他的表現能更加穩定。

最後一位、也是《Clutch Points》認為最該挺身而出的，就是洋基當家游擊手托瑞斯（Gleyber Torres），2019年球季托瑞斯看起來就像是洋基的未來，該季他敲出38轟、90分打點，整體攻擊指數來到0.871，但從那之後，托瑞斯在676場比賽中僅敲出12轟、67分打點還苦吞132次三振，去年球季他127場的WAR值僅1.7，是扣除縮水賽季後的最差表現，同時他在進攻端上的表現也寫下生涯最低，洋基若想殺進世界大賽，托瑞斯能否從谷底反彈絕對是一大關鍵。

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