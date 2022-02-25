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網球》爆冷！喬帥杜拜8強慘敗 球王拱手讓梅總

2022/02/25 07:01

捷克好手維斯利。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP500等級的杜拜男網賽大爆冷門，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）未能延續復出氣勢，4：6、6：7（4：7）不敵排名 123的捷克黑馬殺手維斯利（Jiri Vesely），喬帥單打8強止步，下週排名第1頭銜也拱手讓給俄國「梅總」梅德維夫（Daniil Medvedev）。

5度在此奪冠的塞爾維亞頭號種子，2連勝後陷入苦戰，拉鋸1小時57分鐘，直落2不敵會外賽殺入的非種子剋星，跌破專家眼鏡提前出局。「這是種奇妙的感覺。」28歲維斯利，已繼2016年蒙地卡羅名人賽贏球後，締造對戰喬帥2連勝，「從沒想過我能力抗諾瓦克。他是史上最偉大球星之一，這令人難以置信，我內心情緒起伏難以形容。」次盤維斯利5：4聽牌，卻遭後勁十足喬帥回破扳平，但他搶7從3：0一路領先，5：4連下關鍵2球出線，「面對如此強敵，你必須為贏得每1分而戰，我想我完成了不起的工作，也喜歡與世界上最好球員比賽。」

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，堅拒疫苗的喬帥1月歷經風波，慘遭澳洲政府遣返，坐視寶刀未老的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）搶先贏得史上最多大滿貫男單21冠。如今34歲喬帥又在中東滑鐵盧，總計361週世界第1紀錄宣告中斷，並讓在墨西哥奪戰的梅德維夫下週登頂，25歲的梅總也繼1999年卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）、2000至01年莎芬（Marat Safin）之後，榮膺第3位當上球王的俄羅斯人。 

「世界第1換新人太好了。」維斯利強調，喬帥是位偉大冠軍，「但網壇需要全新的世界第1，新世代正在崛起，我認為這很棒。」　

喬科維奇。（法新社）

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