T1》嚴重傷害球團名聲！桃園雲豹提告網路媒體

桃園雲豹將提告網路媒體。（資料照，桃園雲豹提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對網路自媒體昨日刊登「桃園雲豹出事了！球隊冠名董事長傳內線交易，已遭檢調約談，恐再重創球團形象」一文，T1職籃桃園雲豹球團凌晨緊急發出聲明，準備提告捍衛名譽。

檢調偵辦興櫃公司碩豐數位科技內線交易案，昨發動搜索約談行動，對象除了碩豐總經理特助等人，涉案者還有前任立委賴勁麟，即現任立委賴品妤的父親，他被移送台北地檢署，檢察官複訊後，依違反《證券交易法》罪嫌諭知30萬元交保。

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至於桃園雲豹4點聲明如下：「1. 桃園雲豹職業籃球隊由雲豹能源與其它股東合資所成立。桃園雲豹職業籃球隊與雲豹能源為各自獨立運作，且雲豹能源董事長賴勁麟先生從未涉入球隊經營。2. 賴勁麟先生所涉及之案件，發生於民國104年至105年間，與雲豹能源、桃園雲豹職籃隊完全無關。3. 該則報導之標題、內文，在未經向本球團、雲豹能源求證情況下，文字直接撰寫『桃園雲豹出事了』，且賴勁麟先生所涉案件正在司法程序處理中，卻又直接載明『將重創雲豹形象』。4. 該媒體不實報導，已嚴重傷害本球團之名聲，本球團正研擬透過司法途徑處理，以捍衛球隊之名譽。」

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