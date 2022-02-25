晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》嚴重傷害球團名聲！桃園雲豹提告網路媒體

2022/02/25 07:02

桃園雲豹將提告網路媒體。（資料照，桃園雲豹提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對網路自媒體昨日刊登「桃園雲豹出事了！球隊冠名董事長傳內線交易，已遭檢調約談，恐再重創球團形象」一文，T1職籃桃園雲豹球團凌晨緊急發出聲明，準備提告捍衛名譽。

檢調偵辦興櫃公司碩豐數位科技內線交易案，昨發動搜索約談行動，對象除了碩豐總經理特助等人，涉案者還有前任立委賴勁麟，即現任立委賴品妤的父親，他被移送台北地檢署，檢察官複訊後，依違反《證券交易法》罪嫌諭知30萬元交保。

至於桃園雲豹4點聲明如下：「1. 桃園雲豹職業籃球隊由雲豹能源與其它股東合資所成立。桃園雲豹職業籃球隊與雲豹能源為各自獨立運作，且雲豹能源董事長賴勁麟先生從未涉入球隊經營。2. 賴勁麟先生所涉及之案件，發生於民國104年至105年間，與雲豹能源、桃園雲豹職籃隊完全無關。3. 該則報導之標題、內文，在未經向本球團、雲豹能源求證情況下，文字直接撰寫『桃園雲豹出事了』，且賴勁麟先生所涉案件正在司法程序處理中，卻又直接載明『將重創雲豹形象』。4. 該媒體不實報導，已嚴重傷害本球團之名聲，本球團正研擬透過司法途徑處理，以捍衛球隊之名譽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。