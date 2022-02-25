NBA》回歸一再延宕的原因？美媒爆Z.威廉森不信任副總裁

「怪物狀元」Z.威廉森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）近期狀況連連，不僅手術復原狀況不如預期，回歸時間一延再延，另外又遭爆態度不佳，而今日當地媒體又爆料Z.威廉森與球團關係並不融洽，並不信任籃球營運副總裁葛瑞芬（David Griffin）。

根據《NOLA.com》的爆料，Z.威廉森和鵜鶘關係緊張，其中有部分原因是不信任籃球營運副總裁葛瑞芬，報導更指出這種不信任延燒到由葛瑞芬挑選的醫療團隊，當時1月初球團曾宣布Z.威廉森將離隊到波特蘭專心養傷，然事實上是因為出於不信任，只有Z.威廉森和自己的團隊前往，並沒有鵜鶘球團人員陪同。

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此外Z.威廉森與鵜鶘有多次理念上的不合，其中Z.威廉森也不滿球隊對於傷勢的謹慎態度，當時新秀賽季遭逢膝傷，原本僅6到8周的康復時間變成最後花了3個月，並且回歸後上場時間也遭到限制。

另外Z.威廉森方並不認為葛瑞芬真誠，報導指出葛瑞芬雖然曾向全隊大談「家」、「愛」和「責任心」，然而Z.威廉森第一個球季、鵜鶘開季狀況不理想後，葛瑞芬就開始怪罪教練詹崔（Alvin Gentry）。

Z.威廉森去年休季動刀治療右腳第五蹠骨骨折，原先預計能夠趕上開季，未料復出時間一再延宕，甚至被拍到身形已超過300磅（約136公斤），超重的體格成為他復健路上的最大障礙，近期更有消息傳出不排除再次動刀改善傷勢。

另外前隊友瑞迪克（JJ Redick）近期也爆料Z.威廉森態度不佳，沒有全心投入在自己該做的工作上，更傳出他與新同學麥考倫（CJ McCollum）還沒見過面，也從未聯繫過他，引發外界熱議。

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