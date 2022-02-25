晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》回歸一再延宕的原因？美媒爆Z.威廉森不信任副總裁

2022/02/25 08:38

「怪物狀元」Z.威廉森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）近期狀況連連，不僅手術復原狀況不如預期，回歸時間一延再延，另外又遭爆態度不佳，而今日當地媒體又爆料Z.威廉森與球團關係並不融洽，並不信任籃球營運副總裁葛瑞芬（David Griffin）。

根據《NOLA.com》的爆料，Z.威廉森和鵜鶘關係緊張，其中有部分原因是不信任籃球營運副總裁葛瑞芬，報導更指出這種不信任延燒到由葛瑞芬挑選的醫療團隊，當時1月初球團曾宣布Z.威廉森將離隊到波特蘭專心養傷，然事實上是因為出於不信任，只有Z.威廉森和自己的團隊前往，並沒有鵜鶘球團人員陪同。

此外Z.威廉森與鵜鶘有多次理念上的不合，其中Z.威廉森也不滿球隊對於傷勢的謹慎態度，當時新秀賽季遭逢膝傷，原本僅6到8周的康復時間變成最後花了3個月，並且回歸後上場時間也遭到限制。

另外Z.威廉森方並不認為葛瑞芬真誠，報導指出葛瑞芬雖然曾向全隊大談「家」、「愛」和「責任心」，然而Z.威廉森第一個球季、鵜鶘開季狀況不理想後，葛瑞芬就開始怪罪教練詹崔（Alvin Gentry）。

Z.威廉森去年休季動刀治療右腳第五蹠骨骨折，原先預計能夠趕上開季，未料復出時間一再延宕，甚至被拍到身形已超過300磅（約136公斤），超重的體格成為他復健路上的最大障礙，近期更有消息傳出不排除再次動刀改善傷勢。

另外前隊友瑞迪克（JJ Redick）近期也爆料Z.威廉森態度不佳，沒有全心投入在自己該做的工作上，更傳出他與新同學麥考倫（CJ McCollum）還沒見過面，也從未聯繫過他，引發外界熱議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。