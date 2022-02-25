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奧運》「給和平一個機會」IOC強烈譴責俄羅斯違反休戰協議

2022/02/25 08:49

俄羅斯總統普廷（左）在北京冬季奧運期間與中國國家主席習近平會面。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯昨（24日）昨正式入侵烏克蘭，國際奧委會（IOC）隨後也發表聲明譴責，表示俄國開戰違反了「奧林匹克休戰協議（Olympic Truce）」。

所謂奧林匹克休戰，最早是古希臘在奧運前後各城邦之間停止戰爭讓運動員參賽、觀眾可以前往觀賽的協議；1992年巴塞隆納奧運由挪威提議恢復此精神，兩年後南斯拉夫內戰就因冬季奧運而暫時休戰，不過也有奧運期間未曾休戰的例子，例如2008年北京奧運期間的南奧塞提亞戰爭（俄羅斯、喬治亞戰爭）以及2012年倫敦奧運期間英國曾表示不會停止在阿富汗的軍事行動。

昨在俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣布展開特別軍事行動、正式入侵烏克蘭後，IOC隨即強烈譴責俄羅斯違反奧林匹克休戰協議的行為，聲明指出，聯合國193個會員國都在去年12月達成休戰協議，此協議自2022年2月4日冬季奧運點燃戰火前7天開始，至帕運閉幕（3月13日）7天後結束，「請遵守奧林匹克休戰承諾，給和平一個機會」主席巴赫（Thomas Bach）表示。

IOC也表達對於烏克蘭奧委會相關組織、運動員安全的擔憂，並表示為了密切掌握情況已成立特別小組，希望能盡可能協調對奧林匹克成員國的人道主義援助。

IOC主席巴赫。（資料照）

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