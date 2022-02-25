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全英賽》頭號種子戴資穎領銜 後疫情時代女單戰況激烈

2022/02/25 09:12

戴資穎是此次全英公開賽的頭號種子。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英公開賽將在3月16日開打，BWF也撰文提到此次的賽事將預示著後疫情時代的展開，同時也分析女單狀況。

全英賽籤表在22日出爐，戴資穎名列女單頭號種子，被分配在籤表的上半部。BWF指出本屆女單好手幾乎都健康回歸，山口茜被排在第2，奧運金牌選手，來自中國的陳雨菲，在10月率領中國女團拿下優霸盃冠軍後休息至今，此次被排在第3種子的他與山口茜、中國王祉怡、張藝曼都被分在籤表下半部。

BWF特地提起此次回歸的女單好手奧原希望，這位衛冕冠軍在東京奧運後就因受傷進入長期的休養期，去年底他在全日本綜合羽球錦標賽奪冠，宣告將強勢回歸世界舞台。BWF認為奧原希望首場比賽可能就得面臨一場苦戰，他將面對身材高大的丹麥女將克里絲多福森（Line Christophersen）。

戴資穎與奧原希望此次都在籤表的上半部，若兩人都能順利晉級，最快會在8強賽碰頭，小戴與奧原希望生涯共13度交手，戴資穎以7勝6敗稍佔上風，上次雙方對決已經要追溯到2019年12月的BWF年終世界巡迴賽總決賽，當時戴資穎以直落二獲勝。

奧原希望在東京奧運結束後就因傷無緣世界舞台。（資料照）

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