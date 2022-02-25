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NBA》小柯瑞出面闢謠 力挺B.西蒙斯：不需要對任何人道歉

2022/02/25 09:25

小柯瑞與B.西蒙斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人老將D.格林（Danny Green）昨在Podcast爆料B.西蒙斯（Ben Simmons）不喜歡在費城打球，並且指出與一起被交易的小柯瑞（Seth Curry）關係不佳，不過今日小柯瑞不但出面闢謠，另外還力挺B.西蒙斯堅持交易不需要對任何人道歉。

B.西蒙斯（Ben Simmons）本季鬧「賣我、擺爛拒打」風波，最後在交易至籃網後畫下句點，一同被交易的小柯瑞今日受訪表示，B.西蒙斯目前精神狀況變得很不錯，與新隊友相處也很好，另外也為B.西蒙斯說話，指出這只是生意，認為「B.西蒙斯不需要為任何人道歉」。

小柯瑞說：「之前有人問過我，如果B.西蒙斯回到球場，他應該跟我們道歉之類的嗎？但我知道這就只是生意，他不需要向任何人道歉，當他在場上，我知道他會盡他的責任、做他該做的事。他只是在做他認為對自己有利的，無論是商業或是個人。」另外也補充認為球隊也會做相同的事，都應該做最有利的事情。

D.格林於昨日爆料B.西蒙斯和一起被交易的小柯瑞、卓蒙德（Andre Drummond）關係並不融洽，小柯瑞也做出反駁，澄清與B.西蒙斯關係很好，解釋只是因為B.西蒙斯不再身邊，沒有經常看到他，或者沒有說很多話，強調2人曾並肩作戰，一同打出了好球。

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