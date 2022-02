網球》情緒失控暴打主審椅 茲維列夫2百萬飛了（影音）

茲維列夫用球拍暴打主審椅子。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕世界第3的德國名將茲維列夫(Alexander Zverev)日前在墨西哥公開賽拿球拍狠砸主審椅子、出現失控行為,ATP也公布懲處結果,他將損失積分以及吞下超過70000美元的罰款。

茲維列夫原本來到墨西哥是要尋求單打衛冕,但他在雙打首戰與巴西選手梅洛(Marcelo Melo)合拍出師不利,由於最後一分被判界內輸掉比賽,不斷在場上大吼、怒飆髒話,被主審葛曼尼(Alessandro Germani)先給了一次違規,回到位置前更直接拿球拍怒敲主審椅子,引發外界強烈譴責,他也在社群發出聲明道歉、表達後悔之情。

茲維列夫除被大會剝奪參加單打賽事的資格,ATP今也公布懲處,表示將以言語侮辱以及違反運動精神兩項規則,各罰20000美元,這個數字也是這兩種違規的罰金上限。

另外茲維列夫確定不能領到此站單、雙打合計31570美元的獎金,積分也不會列入計算,而這恐怕不會是最終懲處,ATP表示還會對此案進行進一步的審查。

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj