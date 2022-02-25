網球》情緒失控暴打主審椅 茲維列夫2百萬飛了（影音）

茲維列夫用球拍暴打主審椅子。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界第3的德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）日前在墨西哥公開賽拿球拍狠砸主審椅子、出現失控行為，ATP也公布懲處結果，他將損失積分以及吞下超過70000美元的罰款。

茲維列夫原本來到墨西哥是要尋求單打衛冕，但他在雙打首戰與巴西選手梅洛（Marcelo Melo）合拍出師不利，由於最後一分被判界內輸掉比賽，不斷在場上大吼、怒飆髒話，被主審葛曼尼（Alessandro Germani）先給了一次違規，回到位置前更直接拿球拍怒敲主審椅子，引發外界強烈譴責，他也在社群發出聲明道歉、表達後悔之情。

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茲維列夫除被大會剝奪參加單打賽事的資格，ATP今也公布懲處，表示將以言語侮辱以及違反運動精神兩項規則，各罰20000美元，這個數字也是這兩種違規的罰金上限。

另外茲維列夫確定不能領到此站單、雙打合計31570美元的獎金，積分也不會列入計算，而這恐怕不會是最終懲處，ATP表示還會對此案進行進一步的審查。

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj — Amazon Prime Video Sport （@primevideosport） February 23, 2022

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