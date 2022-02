NBA》為進國王叫2支球隊不要選他 哈里伯頓遭交易後再爆秘辛

哈里伯頓今年入選新秀挑戰賽名單。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕溜馬二年級小將哈里伯頓(Tyrese Haliburton)日前遭前東家國王交易心碎發文,引發外界議論,近日他更自爆,為了在選秀會上被國王挑中,他揚言叫老鷹和騎士兩隊高層不要將他提前選走,確保自己能夠前進沙加緬度。

《ESPN》記者 Jonathan Givony 在2020年11年月時就曾指出,哈里伯頓與國王在選秀會前試訓後情同意合,並告訴經紀人鐵了心要進入國王,放話希望順位在之前的球隊不要將他納入麾下。近日,本人在退役射手瑞迪克(J.J. Redick)節目《The Old Man and The Three》也間接證實這項傳言。

哈里伯頓提到,大部分人認為是因為沒有球隊敢選他才掉至第12順位,但這個說法並不正確,「當時有兩支球球隊想把我選進,分別是老鷹以及騎士。我叫老鷹不要選我因為球隊當時太多的後衛了,同樣的原因也發生在騎士隊身上,他們已經連2年都在選秀會上挑選後衛。」

老鷹當時後衛已有入選明星賽的T.楊恩(Trae Young)坐鎮,並搭配白人射手赫特(Kevin Huerter)組成後場雙槍。騎士則連2年在選秀會上相重後衛(Collin Sexton)和葛蘭德(Darius Garland),反觀國王僅有福克斯(De'Aaron Fox)被視為後場核心,仍有空間培養哈里伯頓。

哈里伯頓共為國王效力109場比賽,場均貢獻13.6分、6.3助攻,甚至被外界視為率領國王重返榮耀的基石核心,未料交易大限前意外遭球隊送至溜馬,在沙加緬度的日子不到2季就宣告落幕。

