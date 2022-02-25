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NBA》為進國王叫2支球隊不要選他 哈里伯頓遭交易後再爆秘辛

2022/02/25 10:00

哈里伯頓今年入選新秀挑戰賽名單。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬二年級小將哈里伯頓（Tyrese Haliburton）日前遭前東家國王交易心碎發文，引發外界議論，近日他更自爆，為了在選秀會上被國王挑中，他揚言叫老鷹和騎士兩隊高層不要將他提前選走，確保自己能夠前進沙加緬度。

《ESPN》記者 Jonathan Givony 在2020年11年月時就曾指出，哈里伯頓與國王在選秀會前試訓後情同意合，並告訴經紀人鐵了心要進入國王，放話希望順位在之前的球隊不要將他納入麾下。近日，本人在退役射手瑞迪克（J.J. Redick）節目《The Old Man and The Three》也間接證實這項傳言。

哈里伯頓提到，大部分人認為是因為沒有球隊敢選他才掉至第12順位，但這個說法並不正確，「當時有兩支球球隊想把我選進，分別是老鷹以及騎士。我叫老鷹不要選我因為球隊當時太多的後衛了，同樣的原因也發生在騎士隊身上，他們已經連2年都在選秀會上挑選後衛。」

老鷹當時後衛已有入選明星賽的T.楊恩（Trae Young）坐鎮，並搭配白人射手赫特（Kevin Huerter）組成後場雙槍。騎士則連2年在選秀會上相重後衛（Collin Sexton）和葛蘭德（Darius Garland），反觀國王僅有福克斯（De'Aaron Fox）被視為後場核心，仍有空間培養哈里伯頓。

哈里伯頓共為國王效力109場比賽，場均貢獻13.6分、6.3助攻，甚至被外界視為率領國王重返榮耀的基石核心，未料交易大限前意外遭球隊送至溜馬，在沙加緬度的日子不到2季就宣告落幕。

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