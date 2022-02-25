晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》狂賺4200萬後退出自家NFT 國王主控遭批：根本詐欺

2022/02/25 10:01

福克斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NFT（Non-Fungible Tokens，非同質化代幣，俗稱加密收藏品）最近相當熱門，不過同時也發生許多紛爭，國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）就在今天於推特宣布將退出自己發行的NFT《SwipaTheFox》，讓許多購買該項目的網友認為根本就是詐欺。

根據美媒報導指出，福克斯先是在通訊軟體《Discord》擁有超過10萬人的自家群組裡宣布，將暫時不參與《SwipaTheFox》項目，並同步關閉該項目的推特，因為他認為在賽季中執行該項目對他來說無法負荷，並表示會在休賽季的時候再去重啟該項目並提升它的價值，後續福克斯也透過本人推特發表正式的聲明，將專注於本賽季。

福克斯發行的NFT推特。（圖片擷取自推特）

福克斯1月時發行了自己參與的NFT項目《SwipaTheFox》，一共賺到約150萬美元（約新台幣4200萬），但在聲明發布後《SwipaTheFox》的價值也暴跌，使得許多購買者都認為福克斯的舉動無疑是詐欺。

後續福克斯也表示，他將會賠償給那些購買5到9個NFT的人，並給他們一件簽名球衣。然而，這個賠償的誠意恐怕無法說服買家，因為當時購買5個《SwipaTheFox》的價格約在1300美元，但福克斯的簽名球衣在線上商店的價格大概才100美元，而且在福克斯宣布退出該計畫後，5個《SwipaTheFox》的價格已經暴跌到只剩下約40美元，福克斯也表示，會給那些買20個《SwipaTheFox》以上的買家補償，但並未宣布補償方式為何。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。