NBA》狂賺4200萬後退出自家NFT 國王主控遭批：根本詐欺

福克斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NFT（Non-Fungible Tokens，非同質化代幣，俗稱加密收藏品）最近相當熱門，不過同時也發生許多紛爭，國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）就在今天於推特宣布將退出自己發行的NFT《SwipaTheFox》，讓許多購買該項目的網友認為根本就是詐欺。

根據美媒報導指出，福克斯先是在通訊軟體《Discord》擁有超過10萬人的自家群組裡宣布，將暫時不參與《SwipaTheFox》項目，並同步關閉該項目的推特，因為他認為在賽季中執行該項目對他來說無法負荷，並表示會在休賽季的時候再去重啟該項目並提升它的價值，後續福克斯也透過本人推特發表正式的聲明，將專注於本賽季。

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福克斯發行的NFT推特。（圖片擷取自推特）

福克斯1月時發行了自己參與的NFT項目《SwipaTheFox》，一共賺到約150萬美元（約新台幣4200萬），但在聲明發布後《SwipaTheFox》的價值也暴跌，使得許多購買者都認為福克斯的舉動無疑是詐欺。

後續福克斯也表示，他將會賠償給那些購買5到9個NFT的人，並給他們一件簽名球衣。然而，這個賠償的誠意恐怕無法說服買家，因為當時購買5個《SwipaTheFox》的價格約在1300美元，但福克斯的簽名球衣在線上商店的價格大概才100美元，而且在福克斯宣布退出該計畫後，5個《SwipaTheFox》的價格已經暴跌到只剩下約40美元，福克斯也表示，會給那些買20個《SwipaTheFox》以上的買家補償，但並未宣布補償方式為何。

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