NBA》阿基里斯腱傷勢打擊太深 K.湯普森回首揭露關鍵因素

勇士明星射手K.湯普森。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星射手K.湯普森（Klay Thompson）2019年總冠軍賽遭遇左膝前十字韌帶撕裂重傷、復健時又遇阿基里斯腱撕裂傷，他也在近日受訪揭露當時後者發生的原因。

K.湯普森曾在受訪時表示，2020年的阿基里斯腱撕裂傷比前一年的ACL傷勢更加難以承受，當時他積極復健訓練，不料又遭逢此打擊，聽到必須又要報銷一年曾形容是「生命中最黑暗的一天。」

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相隔超過900個日子，K.湯普森終於在本季強勢回歸，他近日接受《The Athletic》訪問時坦言，自己在尋求復出時太急躁、忽略身體會引發的連鎖反應。

K.湯普森表示自己當時體重約226、227磅，其實還不在可以上場的狀態，他過去例行賽大約落在226至220磅。「我那時很壯、做了很多重訓、加強膝蓋的力量，但我真的太想念比賽了，然後就開始打5對5，我不確定那是不是正確的決定。」

「對於一位得分後衛來說，我當時塊頭太大了，」多出來的6-10磅極有可能就是造成那次阿基里斯腱撕裂傷的關鍵，也讓他的生涯多空白了1.5個賽季，K.湯普森說，「代價很大，但我試著不再多想，我也從這件事學習到不少，我現在不像20幾歲時可以整個休賽季都全力訓練了，現在我知道要把精力留到開季以後。」

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