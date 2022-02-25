MLB》大都會也想參一腳 美媒曝封館前看上佛里曼

佛里曼吸引多支球隊追逐。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊魂佛里曼（Freddie Freeman）原先被預期終生久留亞特蘭大，未料近日卻被爆出雙方合約談判陷入僵局，出走傳聞不斷。除了洋基對這名明星一壘手抱持濃厚興趣外，同城的大都會也被指出封館前曾探詢加盟意願。

《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）日前才撰文表示佛里曼可能會離開效力長達12年的勇士，今天又在節目上爆料，大都會在去年12月曾接觸佛里曼，「去年夏天球界都預料他（佛里曼）還是會回到球隊，但現在越來越多人不看好了，而且有趣的是，大都會在封館前曾詢問佛里曼加盟的可能性。」

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「這將變得非常有趣，他們（大都會）老闆寇恩（Steve Cohen）很敢花錢，不像洋基、紅襪、道奇等邪惡帝國球隊害怕觸犯豪華稅上限，他願意不惜一切代價只為球隊贏球。」歐尼說道。大都會去年已重金補強塞揚強投薛哲（Max Scherzer），並簽下明星中外野手馬提（Starling Marte）、明星工具人艾斯科巴（Eduardo Escobar）和坎哈（Mark Canha），更找來65歲的休瓦特（Buck Showalter）接掌兵符，寄望能夠直指冠軍。

不過目前大都會一壘已有重砲阿隆索（Pete Alonso）坐鎮，究竟是否需要找來佛里曼也引起討論，歐尼也提出見解，「比起一壘手，阿隆索更適合擔任DH，如果球隊想要在各方面都有所提升，就應該這樣安排，我相信他（阿隆索）能夠勝任這項角色。」

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